Πρίγκιπας Γουίλιαμ: Έκανε τζόκινγκ στο Σέντραλ Παρκ της Νέας Υόρκης – ΦΩΤΟ

Μέλος της βασιλικής οικογένειας του Ηνωμένου Βασιλείου κυκλοφόρησε άνετα και ξέφυγε από τους παπαράτσι σε μια από τις μεγαλύτερες πόλεις του κόσμου. Ο πρίγκιπας Ουίλιαμ, γιος του βασιλιά Κάρολου Γ’ έκανε τζόκινγκ νωρίς το πρωί στο Σέντραλ Παρκ της Νέας Υόρκης στο Μανχάταν την Τρίτη.

Ο πρίγκιπας Ουίλιαμ ταξίδεψε στις ΗΠΑ για τη Σύνοδο Καινοτομίας του Earthshot Prize, του βραβείου που θεσπίστηκε από τον ίδιο και το Βασιλικό Ίδρυμα του Ηνωμένου Βασιλείου με στόχο την ανάδειξη και περαιτέρω ανάπτυξη των καλύτερων προτάσεων για την αποκατάσταση του πλανήτη. Η Σύνοδος και η βράβευση των πέντε νικητών για τη συνεισφορά τους στην προστασία του περιβάλλοντος πραγματοποιήθηκαν στο Plaza Hotel, στη Νέα Υόρκη.

Prince William went jogging in Central Park Tuesday and no one noticed https://t.co/ujiySyy7lo pic.twitter.com/0rK6K2CXAH

— Page Six (@PageSix) September 19, 2023