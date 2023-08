Πριγκόζιν: Eπιβεβαιώνεται από την Wagner ο θάνατό του – «Ήρωας της Ρωσίας»

«Ο επικεφαλής της Ομάδας Βάγκνερ, ήρωας της Ρωσίας, ένας αληθινός πατριώτης, ο Γεβγκένι Βικτόροβιτς Πριγκόζιν, σκοτώθηκε ως αποτέλεσμα ενεργειών προδοτών στη Ρωσία», αναφέρει ανάρτηση του «Grey Zone», λογαριασμού στην πλατφόρμα Telegram ο οποίος πρόσκειται στη Wagner και δημοσίευε κατά καιρούς βιντεοσκοπημένα μηνύματα του αρχηγού της εταιρίας μισθοφόρων.

«Ακόμη και στην κόλαση θα είναι ο καλύτερος! Ζήτω η Ρωσία!», καταλήγει η σχετική ανάρτηση που συνοδεύεται από φωτογραφία του Γεβγκένι Πριγκόζιν, ο οποίος φέρεται να ήταν μεταξύ των 10 επιβαινόντων σε αεροσκάφος που συνετρίβη νωρίτερα σήμερα στην περιφέρεια Τβερ, βόρεια της Μόσχας.

Συνετρίβη το ιδιωτικό αεροσκάφος του Πριγκόζιν – Ρωσικά ΜΜΕ αναφέρουν ότι είναι νεκρός!

Ο επικεφαλής της Wagner Γεβγκένι Πριγκόζιν σκοτώθηκε σε αεροπορικό δυστύχημα στη Ρωσία, μαζί με άλλους εννέα επιβαίνοντες ανάφερε το αρχικό δημοσίευμα του BBC.

Δέκα άνθρωποι σκοτώθηκαν όταν ιδιωτικό αεροσκάφος συνετρίβη στη ρωσική περιοχή Τβερ, βορείως της Μόσχας, μετέδωσε λίγο αργότερα το ρωσικό πρακτορείο TASS επικαλούμενο το υπουργείο Εκτάκτων Καταστάσεων.

BREAKING — A Russian jet frequently used by Prigozhin crashed, per pro-Wagner telegram accounts.

Multiple Russian media reports say all 10 people on board died.

The crashed jet belonged to Prigozhin, but he usually flew on another plane – source tells Readovka

The plane… pic.twitter.com/5ZX5K7S74U

