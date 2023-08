Συνετρίβη το ιδιωτικό αεροσκάφος του Πριγκόζιν – Ρωσικά ΜΜΕ αναφέρουν ότι είναι νεκρός!

Συνετρίβη το αεροπλάνο του Γεβγένι Πριγκόζιν με τα ρωσικά μέσα να αναφέρουν ότι ο ηγέτης της Wagner επέβαινε σε αυτό και είναι είναι νεκρός…

Συγκεκριμένα ένα πολιτικό αεροσκάφος τύπου Embraer συνετρίβη στην περιοχή Tver στη Ρωσία και όλοι οι επιβαίνοντες σκοτώθηκαν, σύμφωνα με την υπηρεσία Τύπου του ρωσικού υπουργείου Εκτάκτων Αναγκών. Το αεροσκάφος φαίνεται πως ανήκει στον αρχηγό της Wagner, Γεβγκένι Πριγκόζιν.

Η ρωσική υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας αναφέρει ότι δέκα άνθρωποι σκοτώθηκαν σε συντριβή ιδιωτικού αεροσκάφους βόρεια της Μόσχας με τον Γεβγένι Πριγκόζιν να είναι στη λίστα επιβατών.

Επτά επιβάτες και τρία μέλη του πληρώματος επέβαιναν στο αεροσκάφος Embraer, το οποίο εκτελούσε το δρομολόγιο από τη Μόσχα στην Αγία Πετρούπολη, μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων TASS.

«Το αεροπλάνο Embraer πετούσε από το Σερεμέτιεβο στην Αγία Πετρούπολη. Στο αεροσκάφος επέβαιναν τρεις πιλότοι και επτά επιβάτες. Και οι δέκα οι επιβάτες σκοτώθηκαν», αναφέρει η ανακοίνωση.

Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης είπαν στο TASS ότι βρέθηκαν τα πτώματα τεσσάρων ανθρώπων. Πρόσθεσε επίσης ότι το αεροπλάνο τυλίχθηκε στις φλόγες όταν έπεσε στο έδαφος, ενώ ήταν σε πτήση για λιγότερο από μισή ώρα.

Η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Αερομεταφορών ξεκίνησε έρευνα για τη συντριβή. Το τμήμα ανέφερε ότι ο Γεβγκένι Πριγκόζιν ήταν μεταξύ των επιβατών στο αεροσκάφος.

«Έχει ξεκινήσει έρευνα για τη συντριβή του αεροσκάφους Embraer, που σημειώθηκε απόψε στην περιοχή Tver. Σύμφωνα με τη λίστα των επιβατών, μεταξύ αυτών είναι το όνομα και το επώνυμο του Γεβγκένι Πριγκόζιν», λένε οι ρωσικές αρχές.

An Embraer Legacy 600 Business Jet going by RA-02795 which is Registered to Leader of the Wagner PMC Group, Yevgeny Prigozhin has reportedly Crashed in the Tver Region of Russia to the Northwest of Moscow resulting in the Death of all 4 who were Onboard; it is currently Unknown… pic.twitter.com/HFeBRKQMUx

