Prime time -Τηλεθέαση: Ποια σειρά έκανε 20%

Η μάχη για την τηλεθέαση είναι σκληρή με την υπερπληθώρα σειρών. Ο «Σασμός» βρέθηκε στην πρώτη θέση στο δυναμικό κοινό για την Τετάρτη 11/10/2023, σημειώνοντας 20%. Στη δεύτερη θέση η σειρά «Η Μάγισσα» με 17,9%, ενώ την τριάδα συμπλήρωσε η σειρά του Mega, «Το Ναυάγιο». Το debate μεταξύ Κώστα Μπακογιάννη και Χάρη Δούκα έκανε μόλις 6,4%.

Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης στο δυναμικό κοινό:

Σασμός – 20%

Η Μάγισσα – 17,9%

Το Ναυάγιο – 14,5%

I’m a Celebrity… Get Me Out Of Here – 14%

Το Προξενιό της Ιουλίας – 10,8%

Παράδεισος των κυριών – 13,6%

Έρωτας φυγάς – 11,3%

Η Γη της Ελιάς – 10,8%

Ο πρώτος από εμάς – 10,5%

Φάρμα – 9,4%

Η Παραλία – 6,4%

Debate – 6,4%

Οι Πανθέοι – 5,3%

Fame Story – 5,1%

Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης στο γενικό κοινό:

Σασμός: 20,7%

Έρωτας Φυγάς – 19,5%

Η Γη της Ελιάς – 19,5%

Το Ναυάγιο – 19,1%

Η Μάγισσα 15,2%

I am a celebrity – Πρεμιέρα -11,1%

Το προξενιό της Ιουλίας -14,3%

Παράδεισος των κυριών – 14,1%

Ο πρώτος από εμάς -8,1%

Φάρμα – 7,3%

Η παραλία – 7%

Debate 6,7%

Fame story – 4,2%

Πανθέοι – 4,2%