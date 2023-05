Πυροβολισμοί στην Ατλάντα – Τουλάχιστον ένας νεκρός και τραυματίες

Τουλάχιστον ένας άνθρωπος έχασε την ζωή του και άλλα τρία άτομα έχουν μεταφερθεί στο νοσοκομείο, όπως ανακοίνωσε την Τετάρτη το αστυνομικό τμήμα της Ατλάντα έπειτα από πυροβολισμούς σε νοσοκομείο.

Οι αρχές συνεχίζουν να αναζητούν έναν ένοπλο που, όπως είπαν, πυροβόλησε πολλούς ανθρώπους στο Νοσοκομείο Northside Medical στο Midtown.

APD is investigating an active shooter in the area of 1110 W Peachtree St NW. Please shelter in place, or stay out of the area. pic.twitter.com/uRIBECRQDT

— Atlanta Police Department (@Atlanta_Police) May 3, 2023