Ρίσι Σουνάκ: Η ζάμπλουτη πεθερά του Βρετανού πρωθυπουργού παίρνει ταπεράκι στα εστιατόρια

Μία πάρα πολύ ιδιαίτερη συνήθεια φαίνεται πως έχει η ζάμπλουτη πεθερά του Βρετανού πρωθυπουργού, Ρίσι Σουνάκ.

Μεγάλη συζήτηση στο Twitter έχει προκαλέσει η χορτοφάγος πεθερά του Βρετανού πρωθυπουργού Ρίσι Σούνακ, η οποία αποκάλυψε πως παίρνει το δικό της φαγητό μαζί της όπου πηγαίνει, λόγω μιας θεωρίας για το … κουτάλι.

Η 72χρονη Σούντα Μούρτι, σύζυγος του δισεκατομμυριούχου ιδρυτή της εταιρείας τεχνολογίας «Infosys», η οποία έχει υποστηρίξει στο παρελθόν ότι αυτή είναι ο λόγος της επιτυχίας του Βρετανού πρωθυπουργού, περιγράφει τον εαυτό της ως «καθαρή χορτοφάγο» – που σημαίνει ότι δεν τρώει ούτε αυγά.

Σε μια δημοφιλή εκπομπή φαγητού με τίτλο «Khaane Mein Kya Hai?» που σημαίνει περίπου «Τι έχει για μεσημεριανό/βραδινό;», η πεθερά του Ρίσι Σούνακ αποκάλυψε πως «ένας από τους μεγαλύτερους φόβους της είναι πως το ίδιο κουτάλι μπορεί να έχει χρησιμοποιηθεί για χορτοφαγικά και μη χορτοφαγικά πιάτα».

«Έτσι, όταν ταξιδεύω, αναζητώ ένα αμιγώς χορτοφαγικό εστιατόριο. Και κουβαλάω μαζί μου μια ολόκληρη τσάντα με φαγητό» είπε.

Το σχόλιο αυτό έγινε viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με τις απόψεις να διίστανται μεταξύ εκείνων που την επικρίνουν και εκείνων που την υποστηρίζουν. Πολλοί ήταν αυτοί που τόνισαν πως η ιδέα της «καθαρής χορτοφαγίας» – ένας όρος που χρησιμοποιείται από πολλούς Ινδούς για να αποστασιοποιηθούν από εκείνους που αυτοπροσδιορίζονται ως χορτοφάγοι αλλά τρώνε αυγό – έχει τις ρίζες της στις έννοιες της αγνότητας. Μάλιστα, πρόσθεσαν πως αυτό υπαγορεύεται από το σύστημα των καστών και αποκαλύπτει τις βραχμανικές ευαισθησίες μιας μητέρας της ανώτερης κάστας, σύμφωνα με το BBC.

Η κοινωνική επιστήμονας Janaki Srinivasan έγραψε στο Twitter: « Η χορτοφαγία όπως ασκείται στην Ινδία είναι συνυφασμένη με την τάξη των καστών. Ως προσωπική επιλογή, έχει μόνο μία γραμμή άμυνας – είναι θέμα συνήθειας, η οποία είναι δύσκολο να σπάσει ακόμη και αν αναγνωρίσουμε την θεμελίωσή της».

Vegetarianism as practiced in India is imbricated in the caste order. As a personal choice, it has only one line of defence- it is a matter of habit, which is tough to break even while acknowledging its caste foundation.

Ένας άλλος έγραψε: « Αυτό το επίπεδο παράνοιας και η εστίαση στην ‘καθαρότητα’ και τη ‘μόλυνση’ είναι 100% προϊόν του βραχμανισμού»

Ωστόσο, υπήρξε και η αντίθετη άποψη, με πολλούς – κυρίως από την Ινδία, όπου περίπου το 20% αυτοπροσδιορίζονται ως χορτοφάγοι που τρώνε μόνο φυτικές τροφές και γαλακτοκομικά – να εκπλήσσονται.

Ο ανώτερος αξιωματούχος της αστυνομίας Arun Bothra έγραψε στο Twitter: «Ευχαρίστως θα φάω δίπλα σε έναν μη χορτοφάγο. Αλλά θα νιώθω εξαιρετικά άβολα αν χρησιμοποιούνται τα ίδια κουτάλια για veg & non-veg φαγητό. Θα προτιμήσω να παραλείψω το γεύμα».

I will gladly have food next to a non-vegetarian. But I will be extremely uncomfortable if same spoons are used for veg & non-veg food. I will rather skip the meal. If you don’t understand this, it’s your problem.

In support of #SudhaMurthy & everyone in their food choices.

— Arun Bothra 🇮🇳 (@arunbothra) July 28, 2023