Ρωσία: Απειλεί με αντίποινα για την ουκρανική επίθεση στη γέφυρα της Κριμαίας

Με αντίποινα απειλεί η Ρωσία για την ουκρανική επίθεση στη γέφυρα της Κριμαίας.

Το υπουργείο Εξωτερικών της Ρωσίας καταδίκασε την «τρομοκρατική επίθεση» της Ουκρανίας στη γέφυρα της Κριμαίας, τονίζοντας πως απετράπησαν και άλλες παρόμοιες επιθέσεις.

Η Μόσχα τόνισε ότι η αποτραπείσα επίθεση έθεσε σε κίνδυνο τις ζωές αθώων αμάχων, διαμηνύοντας ότι θα προβεί σε αντίποινα.

Russians are in panic regarding their precious Kerch bridge, but in the long run this bridge will be totally destroyed. It is inevitable.#Ukraine #Crimea #Kerch pic.twitter.com/a5RM3AQvrG

— (((Tendar))) (@Tendar) August 12, 2023