Ρωσία: Εκτόξευση διαστημικού σκάφους για πρώτη φορά μετά το 1976

Η Ρωσία θα εκτοξεύσει την Παρασκευή για πρώτη φορά μετά το 1976 διαστημικό σκάφος στη Σελήνη, ανακοίνωσε σήμερα η ρωσική διαστημική υπηρεσία Roscosmos.

Η εκτόξευση του Luna-25 θα πραγματοποιηθεί «στις 11 Αυγούστου στις 02:10:57 ώρα Μόσχας» (και ώρα Ελλάδας), ανέφερε σε ανακοίνωσή της η Roscosmos, την ώρα που παγκόσμιες δυνάμεις όπως οι ΗΠΑ και η Κίνα, έχουν πολλαπλασιάσει τις αποστολές στη Σελήνη.

Russia to evacuate village for first lunar lander mission in half centuryhttps://t.co/aYJI4q25j5

Luna-25 will launch on a Soyuz-2 Fregat booster and will be the first lander to arrive on the South Pole of the moon, Roscosmos has said. pic.twitter.com/KchIOVDMiD

