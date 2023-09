Ρωσία: Ένταλμα σύλληψης σε βάρος του προέδρου του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου

Ούτε ο πρόεδρος του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου δεν την γλίτωσε από τη λίστα καταχητούμενων προσώπου του Κρεμλίνου.

Η Ρωσία προσέθεσε σήμερα τον πρόεδρο του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου (ΔΠΔ), τον Πολωνό Πιοτρ Χοφμάνσκι, στον κατάλογο των καταζητούμενων προσώπων χωρίς ωστόσο να διευκρινίζει τον λόγο.

«Καταζητείται στο πλαίσιο ποινικής έρευνας», ανέφερε το υπουργείο Εσωτερικών στη βάση δεδομένων του για τα καταζητούμενα πρόσωπα στη Ρωσία, σύμφωνα με τα κρατικά πρακτορεία ειδήσεων Tass και Ria Novosti.

BREAKING:

Russian puts the Chairman of the International Criminal Court, Piotr Hofmański, on its most wanted list.

The Polish judge decided to issue an international arrest warrant for Putin back in March for organising mass-kidnappings of Ukrainian children. pic.twitter.com/ULpMgi8bLK

— Visegrád 24 (@visegrad24) September 25, 2023