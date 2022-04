Ρωσία: Μεγάλη φωτιά σε κτίριο των ενόπλων δυνάμεων

Σύμφωνα με πληροφορίες από ρωσικές πηγές, από τη μεγάλη φωτιά υπάρχει ένας νεκρός, ενώ δεκατέσσερις άνθρωποι τραυματίστηκαν.

Σύμφωνα με την Daily Mail, η φωτιά ξέσπασε σε αποθήκες οπλισμού.

Δείτε βίντεο από τη μεγάλη φωτιά σε εγκαταστάσεις της πολεμικής αεροπορίας της Ρωσίας.

Russia: 12 people wounded as result of fire at military Air-Space Defense research institute in Tver https://t.co/GSOvFKzttA pic.twitter.com/IOx2DviJec

— Liveuamap (@Liveuamap) April 21, 2022