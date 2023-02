Ρωσία: Συνετρίβη μαχητικό αεροσκάφος στο Μπέλγκοροντ – Νεκρός ο πιλότος

Ένα ρωσικό μαχητικό αεροσκάφος συνετρίβη στην Ρωσία, κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία και συγκεκριμένα στο Μπέλγκοροντ.

Σύμφωνα με το υπουργείο Αμυνας της Ρωσίας το αεροσκάφος συνετρίβη σε ερημική περιοχή.

Όπως είπε ο Περιφερειάρχης του Μπέλγκοροντ σωστικά συνεργεία και ομάδες έρευνας και διάσωσης για αποστολές έκτακτης ανάγκης έχουν σπεύσει στην περιοχή.

Σύμφωνα με το υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας, ο πιλότος είναι νεκρός.

Su-25 crashed in Belgorod region of Russia, pilot ejected https://t.co/eABQ5ecoSq via @bazabazon #Ukraine pic.twitter.com/jKiZih7Bxx

— Liveuamap (@Liveuamap) February 23, 2023