Σάλος με δηλώσεις Ισραηλινού υπουργού – «Ο στρατός έχει την επιλογή να ρίξει ατομική βόμβα στη Γάζα»

Μεγάλη κουβέντα έχει ανοίξει στο Ισραήλ μετά τη δήλωση ακροδεξιού υπουργού ότι «ο στρατός έχει την επιλογή να ρίξει ατομική βόμβα στη Λωρίδα της Γάζας», ενώ τάχθηκε κατά της παροχής ανθρωπιστικής βοήθειας στον παλαιστινιακό θύλακα.

Σύμφωνα με τους Times of Israel, ερωτηθείς σε συνέντευξή του στο Radio Kol Berama αν θα πρέπει να πέσει ατομική βόμβα στον θύλακα, ο υπουργός Πολιτιστικής Κληρονομιάς Amichai Eliyahu λέει ότι «αυτή είναι μία από τις δυνατότητες».

Prime Minister Benjamin Netanyahu:

Minister Amihai Eliyahu’s statements are not based in reality. Israel and the IDF are operating in accordance with the highest standards of international law to avoid harming innocents. We will continue to do so until our victory.

— Prime Minister of Israel (@IsraeliPM) November 5, 2023