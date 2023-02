Σεισμός σε Τουρκία – Συρία: Στις 42.000 οι νεκροί – Μητέρα και 2 παιδιά βγήκαν ζωντανοί μετά από 228 ώρες

Ο αριθμός των νεκρών από τους ισχυρούς σεισμούς που σημειώθηκαν την περασμένη εβδομάδα και χτύπησαν Τουρκία και Συρία έφτασαν σχεδόν τις 42.000, με βάση τον τελευταίο απολογισμό.

Συγκεκριμένα, στην Τουρκία ο απολογσιμός αυξήθηκε σε 36.187 και στην Συρία είναι στις 5.800. Συνολικά 41.987.

Τουρκία: Ανασύρθηκαν ζωντανοί 9 ημέρες μετά τον φονικό σεισμό – ΒΙΝΤΕΟ

Πάνω από 4.300 μετασεισμοί έχουν σημειωθεί στην πληγείσα ζώνη μετά την αρχική, ισχυρή σεισμική δόνηση.

Σώθηκαν μητέρα και παιδιά μετά από 288 ώρες

Την ίδια ώρα συνεχίζονται τα «θαύματα» στα συντρίμμια. Στην Αντιόχεια, μια μητέρα και τα 2 της παιδιά βγήκαν ζωντανοί 228 ώρες αφού ήταν εγκλωβισμένοι.

A woman and her two children were rescued alive miraculously 228 hours after the twin earthquakes hit southern Türkiye on Feb. 06

🕙Rescued 10 days after

👩‍👧‍👦They are from Hatay province

🚑Taken to the nearest hospital https://t.co/LgM4Bdt65J pic.twitter.com/f8SM7ZcjRu

— ANADOLU AGENCY (@anadoluagency) February 15, 2023