Σεισμός στην Τουρκία: 70χρονη βγήκε ζωντανή μετά από 122 ώρες

Με την Τουρκία και τη Συρία να μετρούν δεκάδες χιλιάδες νεκρούς, τα σωστικά συνεργεία δε χάνουν στιγμή τις ελπίδες για επιζώντες παρά το γεγονός ότι όσο περνούν οι μέρες και οι ώρες, οι ελπίδες αυτές λιγοστεύουν.

Και ναι, σε πολλές περιπτώσεις, η ελπίδα βγαίνει αληθινή και η ζωή νικάει το θάνατο, κόντρα στα στατιστικά στοιχεία.

Όπως η περίπτωση μια γυναίκας, ηλικίας 70 ετών, που βγήκε ζωντανή από τα συντρίμμια στο Καχραμανμαράς, 122 ώρες μετά τον φονικό σεισμό!

A 70-year-old woman, who was trapped under rubble in the earthquake in Kahramanmaraş, was rescued after 122 hours because of intense efforts of rescue teams

