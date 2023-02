Σεισμός στην Τουρκία: Οι εγκληματικές κακοτεχνίες των εργολάβων – Σπίτια χωρίς θεμέλια, τούβλα που διαλύονται

Ο φονικός σεισμός που ισοπέδωσε την Τουρκία έφερε στην επιφάνεια το τεράστιο «καρκίνωμα» των κακοτεχνιών των εργολάβων – δολοφόνων, που έφτιαξαν… χάρτινα κτίρια καρμανιόλες που κατέρρευσαν σαν τραπουλόχαρτα και μετατράπηκαν σε εκατόμβες θανάτου για χιλιάδες ζωές.

Οι εικόνες από τις απίστευτες κακοτεχνίες στα κτίρια, που έπεσαν στην Τουρκία μετά τον σεισμό, είναι… γροθιά στο στομάχι και δείχνουν ότι οι εργολάβοι δεν δίσταζαν να θυσιάσουν δεκάδες χιλιάδες ψυχές στο βωμό του κέρδους.

Στο Καχραμάνμαρας αποκαλύφθηκε μετά τον σεισμό ότι πολυκατοικία δεν είχε καθόλου θεμέλια και ήταν χτισμένη κατευθείαν πάνω στην επιφάνεια του εδάφους.

Η ανατριχιαστική ανακάλυψη φάνηκε όταν η πολυκατοικία έγειρε μετά τον σεισμό στην Τουρκία και αποκαλύφθηκε ότι η βάση της δεν είχε θεμέλια.

«Δεν μπορώ να το πιστέψω, κοίτα εδώ!», ακούγονται να λένε αυτόπτες μάρτυρες στο απίστευτο βίντεο.

Πολυκατοικία… δανείστηκε τον τοίχο της διπλανής

Στην Αντιόχεια πολυκατοικία δεν είχε πλαϊνό τοίχο. Ο εργολάβος που έφτιαξε την εν λόγω πολυκατοικία δεν έφτιαξε καθόλου τοίχο στο σημείο που το κτίριο ενωνόταν με το πλαϊνό του. Ο εργολάβος… δανείστηκε τον τοίχο της διπλανής πολυκατοικίας.

Ο κατασκευαστής σοβάτισε απλά τον τοίχο της διπλανής πολυκατοικίας που ενωνόταν με τη δική του, τον έβαψε και πούλησε αυτά τα σπίτια σε πολίτες, οι οποίες είδαν το κτίριο να καταρρέει στον σεισμό.

Το εν λόγω κτίριο φυσικά κατέρρευσε.

It is strange how this painting and bookshelf remained intact from the collapse of the entire building caused from earthquake in Antakya, Turkiye!

Τα τούβλα που διαλύονται

Σε άλλο βίντεο φαίνονται τούβλα από κτίρια, τα οποία μοιάζουν φτιαγμένα από… χώμα. Αυτό δεν περιέχει ίχνος υπερβολής.

Στο βίντεο φαίνεται καθαρά ότι τα τούβλα διαλύονται όταν κάποιος βάλει τα χέρια του πάνω τους και τα πιέσει ελαφρά με τα δάχτυλα.

These bricks were used as construction material in most of the collapsed buildings in Turkey

With such a strong material it is really surprising how the buildings collapsed#deprem #earthquake #Turkey #Turkeyearthquake #BreakingNews pic.twitter.com/6ATz0gsmyl

