Σερένα Γουίλιαμς: Έγινε για δεύτερη φορά μαμά – Οι αναρτήσεις στα social media

Η σπουδαία πρώην τενίστρια Σερένα Γουίλιαμς έφερε στον κόσμο το δεύτερο παιδί της και μαζί με τον σύζυγό της Αλέξις Οχανιάν καλωσόρισαν τη νεογέννητη κόρη τους, η οποία θα ονομαστεί Αντίρα Ρίβερ Οχανιάν, με αναρτήσεις στα social media.

Serena Williams has given birth to a baby girl.

Adira River Ohanian is the second child — and second daughter — for the 41-year-old Williams and her husband, Reddit co-founder Alexis Ohanian. Their first, Olympia, was born in 2017. https://t.co/uXaUX2QfRW

