Σεβίλλη: Πυροβολισμοί σε σπίτι – Ταμπουρώθηκε ο δράστης

Πανικός σε γειτονιά στη Σεβίλλη όταν άρχισαν να πέφτουν πυροβολισμοί.

Αρκετοί άνθρωποι τραυματίστηκαν με τον ένοπλο να έχει ταμπουρωθεί στο σπίτι του.

Επικαλούμενα αστυνομικές πηγές τοπικά ΜΜΕ αναφέρουν ότι ακούστηκαν αρκετές εκρήξεις μέσα στο διαμέρισμα.

Αστυνομικές πηγές και η υπηρεσία έκτακτης ανάγκης της Ανδαλουσίας ανέφεραν ότι ένα αυτοκίνητο έπεσε πάνω στην είσοδο κτηρίου στην οδό Tierra de Rastrojos και ότι είχαν ακούσει πυροβολισμούς στο δρόμο.

Κατά την άφιξή τους στο σημείο, η Τοπική Αστυνομία ζήτησε ιατρική βοήθεια για την περίθαλψη πολλών ατόμων.

Στην περιοχή έχει σπεύσει αστυνομικός διαπραγματευτής και πράκτορες από τις Ειδικές Ομάδες Επιχειρήσεων Ασφαλείας.

