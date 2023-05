«Signal That Travels Down Through Your Heart episode #1» στο Δημοτικό Θέατρο Απόλλων

Η Πατρινή χορογράφος, Εύα Γεωργιτσοπούλου, μετά από 7 χρόνια επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Απόλλων με το νέο της έργο «Signal That Travels Down Through Your Heart episode #1» για 2 παραστάσεις : Κυριακή 28 Μαΐου και Δευτέρα 29 Μαΐου 8μμ, σε συνεργασία με το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Πάτρας.

Η παράσταση σύγχρονου χορού, «Signal That Travels Down Through Your Heart episode #1», είναι ένα κινητικό εγκώμιο στη ρομαντική αγάπη, όπου οι στερεοτυπικές αφηγήσεις για τον έρωτα υπολείπονται.

Από τη συνταρακτική διαπίστωση της Αντιγόνης του Σοφοκλή για το ακατανίκητο του έρωτα μέχρι τη σπαρακτική ερμηνεία της Whitney Houston στο “I will always love you”, προκύπτει το εξής: η ερωτική συνθήκη πυροδοτείται με τη συνάντηση, εκτυλίσσεται ανάλογα με τον ιδιαίτερο τρόπο που οι ερωτευμένοι αντιλαμβάνονται τον κόσμο και παραμένει υπόθεση για δύο.

Τι γίνεται όμως όταν το αισθαντικό περιβάλλον -σημείο αναφοράς αποδομείται και ο έρωτας περιγράφεται ταυτόχρονα όχι από δύο, αλλά από τρία γυναικεία σώματα στη σύγχρονη εποχή;

Μέσα από την αναλυτική έρευνα για τη σύγχρονη αντανάκλαση του ρομαντισμού, το έργο “A signal that travels down through your heart episode #1” ξεδιπλώνει- μέσω του κινητικού του λεξιλογίου- την κρυφή πτυχή της αγάπης, πέρα από τις ρίζες της πατριαρχίας για να επανεξετάσει και να επαναπροσδιορίσει την έννοια της αγάπης αυτής καθαυτής.

ΣΥΛΛΗΨΗ & ΧΟΡΟΓΡΑΦΙΑ: Εύα Γεωργιτσοπούλου

ΔΡΑΜΑΤΟΥΡΓΙΑ: So Young H. Kim (Σο Γιανκ Χ. Κιμ)

ΕΡΜΗΝΕΙΑ – ΚΙΝΗΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ: Σεβαστή Ζαφείρα, Tamae Yoneda (Ταμάε Γιονέντα), Εύα Γεωργιτσοπούλου

ΜΟΥΣΙΚΗ: Νεφέλη Λυσιμάχου

ΦΩΤΙΣΜΟΙ: Στέβη Κουτσοθανάση

ΚΟΣΤΟΥΜΙΑ: Νεφέλη Περιφάνου

ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Nephew Design Studio

ΒΙΝΤΕΟ & ΦΩΓΡΑΦΙΑ: Αλέξανδρος Παπαθανασόπουλος

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ: Cultópia

Η παραγωγή «Signal That Travels Down Through Your Heart episode #1» πραγματοποιείται υπό την αιγίδα και με την οικονομική υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.

Πληροφορίες: στο ταμείο του Δημοτικού Θεάτρου Απόλλων

Τηλέφωνο: 2610273613

Προπώληση εισιτηρίων: από την Τρίτη 23 Μαΐου 2023