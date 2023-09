Σοκαριστικό τροχαίο στις ΗΠΑ: Σχολικό λεωφορείο συγκρούστηκε με φορτηγό – 49 παιδιά στο νοσοκομείο – ΒΙΝΤΕΟ

Ένα σχολικό λεωφορείο συγκρούστηκε μετωπικά με φορτηγό, οδηγώντας 49 παιδιά στο νοσοκομείο, μια σοκαριστική είδηση από την Πενσυλβάνια των ΗΠΑ, που από θαύμα δεν μέτρησε νεκρούς.

Σαράντα εννέα παιδιά μεταφέρθηκαν εσπευσμένα σε νοσοκομείο μετά τη μετωπική σύγκρουση του σχολικού λεωφορείου στο οποίο επέβαιναν με ένα ρυμουλκούμενο με επίπεδη καρότσα. Το περιστατικό, στο οποίο ενεπλάκησαν παιδιά από το Bear Creek Community Charter School της Πενσυλβάνια, συνέβη γύρω στις 8 το πρωί σήμερα, δεύτερη ημέρα της σχολικής χρονιάς.

A tow truck crashed head-on into a school bus in Bear Creek, Pennsylvania, and 49 children were taken to the hospital. Police believe the tow truck driver suffered a medical episode, causing him to veer into the bus. pic.twitter.com/flGA9XTwGy

