Σουηδία: Συνεργασία αστυνομίας και στρατού για την αντιμετώπιση των εγκληματικών συμμοριών – ΒΙΝΤΕΟ

Σημαντικές αποφάσεις καλείται να λάβει σήμερα η ηγεσία της Σουηδίας μετά το πρωτοφανές κύμα εγκληματικότητας και βίας συμμοριών ορμώμενων από περιοχές με μεγάλους πληθυσμούς μεταναστών, που συντάραξε τη χώρα τις τελευταίες εβδομάδες με 11 νεκρούς μόνον τον Σεπτέμβριο!

Ο πρωθυπουργός της Σουηδίας, Ουλφ Κρίστερσον, συναντάται σήμερα με τον επικεφαλής των ενόπλων δυνάμεων της χώρας Micael Bydén και τον αρχηγό της αστυνομίας για να καταλήξουν πώς ο στρατός μπορεί να βοηθήσει την αστυνομία στο έργο της κατά των εγκληματικών συμμοριών.

«Θα κυνηγήσουμε τις συμμορίες και θα τις νικήσουμε», είπε ο Κρίστερσον σε διάγγελμά του το βράδυ της Πέμπτης.

Μεταξύ των 11 νεκρών από την εγκληματική δράση των συμμοριών τον Σεπτέμβριο περιλαμβάνονται και τρεις, που σκοτώθηκαν σε πυροβολισμούς και εκρήξεις μέσα σε λιγότερο από ένα 24ωρο την Πέμπτη με την αντιπολίτευση να ζητά παρέμβαση του στρατού. Η πρώην πρωθυπουργός της χώρας, Μαγκνταλένα Άντερσον κάλεσε την κυβέρνηση να ζητήσει τη βοήθεια του στρατού για να αντιμετωπίσει την κατάσταση.

Σε συνέντευξή του στη σουηδική εφημερίδα Dagens Nyheter, ο αρχηγός των ενόπλων δυνάμεων Micael Bydén είχε δηλώσει ότι ήταν έτοιμος να υποστηρίξει και να συνεργαστεί με τις αστυνομικές δυνάμεις.

«Είναι μια δύσκολη περίοδος για τη Σουηδία», είπε ο Κρίστερον, σημειώνοντας ότι το πρωτοφανές κύμα βίας, που συνδέεται με τον ανταγωνισμό μεταξύ εγκληματικών συμμοριών για τον έλεγχο της διακίνησης ναρκωτικών, επηρεάζει «ολοένα και περισσότερα παιδιά και εντελώς αθώους ανθρώπους».

Sweden’s largest opposition party, the Social Democrats, want the Swedish Army to be deployed against gangs.

Y-day, 2 men were shot to death & a 25-y-old woman was killed in a bombing of her apartment building

She was a neighbor of a gangster

