Steve Jobs: Το πολύτιμο μάθημα για τη ζωή και την καριέρα σου που άφησε «φεύγοντας»

Το πολύτιμο μάθημα για τη ζωή και την καριέρα σου που άφησε «φεύγοντας» o Steve Jobs

Ο Steve Jobs είπε ότι 1 επιλογή στη ζωή διαχωρίζει τους Doers -αυτούς που κάνουν- από τους Dreamers – ονειροπόλους- .Απλό και αποτελεσματικό, αλλά σύμφωνα με τον Steve Jobs, οι περισσότεροι άνθρωποι δεν το κάνουν ποτέ.

Μπορεί ο Steve Jobs να έφυγε από αυτόν τον κόσμο, αλλά ο συνιδρυτής της Apple και τεχνολογική ιδιοφυΐα του συνεχίζει να έχει αντίκτυπο που θα περάσει και στις μελλοντικές γενιές. Σε μια παλιά συνέντευξη σε video, ο Jobs μοιράστηκε μια ιστορία που δείχνει ένα ασυνήθιστο χαρακτηριστικό που συναντάται στους πιο επιτυχημένους ανθρώπους.

Ακολουθεί ένα απόσπασμα: «Πήρα τηλέφωνο τον Bill Hewlett -συνιδρυτής της Hewlett-Packard- όταν ήμουν 12 ετών. “Γεια σας, είμαι ο Steve Jobs. Είμαι 12 ετών. Είμαι μαθητής στο γυμνάσιο. Θέλω να φτιάξω έναν μετρητή συχνοτήτων και αναρωτιόμουν αν έχετε ανταλλακτικά που θα μπορούσα να έχω”. Γέλασε, μου έδωσε τα ανταλλακτικά και μου έδωσε δουλειά εκείνο το καλοκαίρι στη Hewlett-Packard … και ήμουν στον παράδεισο».

Ο Jobs διευκρινίζει το κλειδί της επιτυχίας στο video λίγο αργότερα:

«Οι περισσότεροι άνθρωποι δεν σηκώνουν ποτέ το τηλέφωνο και δεν τηλεφωνούν. Οι περισσότεροι άνθρωποι δεν ρωτούν ποτέ, και αυτό είναι που διαχωρίζει τους ανθρώπους που κάνουν πράγματα από τους ανθρώπους που απλώς τα ονειρεύονται».

«Ζητήστε και θα σας δοθεί». Χωρίς αυτή την εμπειρία στην HP, θα είχε καταφέρει ο Jobs αυτό που κατάφερε; Ίσως, δεν θα το μάθουμε ποτέ. Αλλά ξέρουμε σίγουρα ότι ένα και μόνο τηλεφώνημα επηρέασε σημαντικά τη ζωή του και δίδαξε σε έναν από τους μεγαλύτερους επιχειρηματίες αυτής -ή οποιασδήποτε άλλης- γενιάς να είναι πρόθυμος να ζητήσει κάτι που ήθελε.

Το ίδιο μπορεί να ειπωθεί και για τους χώρους εργασίας όπου οι άνθρωποι φοβούνται να ζητήσουν βοήθεια. Σε τόσες πολλές επιχειρήσεις σήμερα, ο φόβος εμποδίζει τους ανθρώπους να είναι ανοιχτοί στο να ζητήσουν αυτό που θέλουν και να ζητήσουν βοήθεια από τους συναδέλφους και τους συναδέλφους τους. Σύμφωνα με την κοινωνική ψυχολόγο Heidi Grant, το 75-90% της βοήθειας που παρέχουν οι συνάδελφοι ο ένας στον άλλον ξεκινά με το να κάνουν μια ερώτηση και να ζητήσουν αυτό που θέλουν.

Το ερώτημα είναι, το περιβάλλον σου, ευνοεί την ελευθερία και την ασφάλεια των εργαζομένων να το κάνουν αυτό; Οι περισσότεροι άνθρωποι είναι πρόθυμοι να βοηθήσουν, και σύμφωνα με έρευνες, το 90 % της προσφοράς στον εργασιακό χώρο είναι άμεση απάντηση σε ανθρώπους που ζητούν βοήθεια. Αλλά το γεγονός παραμένει ένα ότι οι περισσότεροι άνθρωποι δεν ζητούν αυτό που χρειάζονται και αυτό ενισχύεται από τους διευθυντές τους και τα στελέχη που βρίσκονται πάνω από αυτούς. Ως εκ τούτου, δυστυχώς, τις περισσότερες φορές δεν συμβαίνει τίποτα.

Αυτός που ζητάει και αυτός που δίνει

Ο κοινωνιολόγος Wayne Baker από το Πανεπιστήμιο του Μίσιγκαν έγραψε ένα βιβλίο με τίτλο «All You Have to Do Is Ask: How to Master the Most Important Skill for Success» (Πώς να κατακτήσετε τη σημαντικότερη δεξιότητα για την επιτυχία). Στην έρευνά του, ο Baker διαπίστωσε ότι ο «Giver-Requester» — ένα άτομο που βοηθάει συχνά και ζητάει επίσης συχνά βοήθεια — είναι ο πιο αξιοσέβαστος και επίσης ο πιο παραγωγικός στην εργασία του.

Ως manager και ηγέτες, το κλειδί είναι να καλλιεργηθεί ένα περιβάλλον που θα απελευθερώνει τους ανθρώπους να είναι ταυτόχρονα δοτές και ζητούντες, ζητώντας συχνά βοήθεια από τους συναδέλφους και τα δίκτυά τους και προσφέροντας βοήθεια σε όσους βρίσκονται στον κύκλο επιρροής τους.

Το να είσαι δότης-ζητών έχει επίσης πολλά οφέλη για την καριέρα σου. Η έρευνα του Baker διαπίστωσε ότι:

Παίρνουν προαγωγή πιο γρήγορα και σε μικρότερη ηλικία

Πληρώνονται καλύτερα

Είναι γνώστες και τους εμπιστεύονται οι συνάδελφοί τους

Είναι γνωστοί για την καλή τους φήμη

Όταν οι πιο επιτυχημένοι άνθρωποι θέλουν κάτι, είναι πρόθυμοι να το ζητήσουν. Αν ένας 12χρονος Steve Jobs μπορούσε να το κάνει, το ίδιο μπορείς να κάνεις κι εσύ.

πηγη theissue.gr