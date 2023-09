Στην Κίνα ο Νικολάς Μαδούρο: Αναβάθμιση συνεργασίας μεταξύ των δυο χωρών

Ο Κινέζος πρόεδρος, Σι Τζινπίνγκ υποδέχθηκε τον πρόεδρο της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο, σε μια συνάντηση που οδήγησε σε αναβάθμιση της συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών.

Η Κίνα και η Βενεζουέλα υπέγραψαν αριθμό συμφωνιών διμερούς συνεργασίας σε διάφορους τομείς, περιλαμβανομένων του οικονομικού, του εμπορικού, του τουριστικού και του αεροδιαστημικού τομέων, μετέδωσε σήμερα το κινεζικό κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο CCTV.

Νωρίτερα σήμερα ο κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ είχε υποδεχθεί στο Πεκίνο τον βενεζουελανό ομόλογό του Νικολάς Μαδούρο, όπως μετέδωσε το επίσημο κινεζικό πρακτορείο ειδήσεων Νέα Κίνα (Xinhua).

Οι δύο πρόεδροι «είχαν συνομιλίες», μετέδωσε το πρακτορείο, ενώ το CCTV είχε μεταδώσει νωρίτερα πως τελετή «θα οργανωθεί κοντά στο Μέγαρο του Λαού», του μνημειώδους κτιρίου στην άκρη της πλατείας Τιενανμέν το οποίο χρησιμεύει για την υποδοχή ξένων αξιωματούχων.

Ο Νικολάς Μαδούρο άρχισε την περασμένη εβδομάδα την επίσκεψή του στην Κίνα από τη Σενζέν (νότια), τη μητρόπολη που συνορεύει με το Χονγκ Κονγκ, πριν μεταβεί στη συνέχεια στη Σανγκάη και επισκεφθεί την επαρχία Σαντόνγκ (ανατολική Κίνα), απ’ όπου επιβιβάσθηκε σε μια αμαξοστοιχία υψηλής ταχύτητας.

Το Πεκίνο έχει στενές σχέσεις με τον βενεζουελανό πρόεδρο, ο οποίος είναι απομονωμένος στη διεθνή σκηνή. Το Πεκίνο είναι επίσης ένας από τους κύριους πιστωτές της χώρας, το ΑΕΠ της οποίας έχει συρρικνωθεί κατά 80% μέσα σε 10 χρόνια εξαιτίας της οικονομικής κρίσης.

Η Βενεζουέλα επιδιώκει την υποστήριξη της Κίνας για να ενισχύσει την οικονομία της, η οποία πλήττεται από έναν από τους υψηλότερους πληθωρισμούς στον κόσμο (ο ετήσιος ρυθμός του ήταν το Μάιο 436%).

Η προηγούμενη επίσκεψη του Μαδούρο στην Κίνα είχε πραγματοποιηθεί το 2018.

Ο πρόεδρος της Βενεζουέλας είχε χαιρετίσει τότε το όραμα του κινέζου ομολόγου του για ένα «κοινό πεπρωμένο για την ανθρωπότητα».

Σφοδρός επικριτής των Ηνωμένων Πολιτειών, ο Νικολάς Μαδούρο είχε επίσης πλέξει το εγκώμιο της Κίνας ως μιας χώρας «χωρίς μια ηγεμονική αυτοκρατορία που να εκβιάζει, να κυριαρχεί και να επιτίθεται στους λαούς του κόσμου».

China and Venezuela announced to elevate their ties to an all-weather strategic partnership, Chinese President Xi Jinping told Venezuelan President Nicolas Maduro on Wednesday afternoon. pic.twitter.com/TgrKiWiqMn

— Global Times (@globaltimesnews) September 13, 2023