Στο Ευρωπαϊκό δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου προσέφυγαν 6 νέοι – Κατηγορούν 32 χώρες για την αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης

Στο Ευρωπαϊκό δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου προσέφυγαν 6 νέοι, μεταξύ αυτών και ένα 11χρονο κορίτσι, κατά 32 χωρών σε σχέση με την αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης.

Οι νεαροί ενάγοντες λένε ότι οι ευρωπαϊκές χώρες παραβιάζουν τα ανθρώπινα δικαιώματά τους επειδή δεν λαμβάνουν επαρκή μέτρα για την αντιμετώπιση της υπερθέρμανσης του πλανήτη, μετέδωσε ο Guardian.

Ένα 11χρονο κορίτσι μάλιστα, από την Πορτογαλία-όπως και η υπόλοιπη ομάδα κάθισε μέσα στη μεγάλη αίθουσα του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων την Τετάρτη για να αντιμετωπίσει 86 δικηγόρους από 32 χώρες στη μεγαλύτερη νομική δράση για το κλίμα.

Η Mariana Agostinho βρισκόταν μαζί με τον αδελφό και την αδελφή της και τα ξαδέλφια της, δύο σειρές πίσω από 17 δικαστές ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Λίγα μέτρα πιο πέρα, ομάδες δικηγόρων με μαύρα κοστούμια από όλη την Ευρώπη στέκονταν για να υποστηρίξουν γιατί οι χώρες που εκπροσωπούσαν δεν πρέπει να κάνουν περισσότερα για την αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης

Η Agostinho είχε σταθεί όρθια καθώς οι δικαστές, με επικεφαλής την πρόεδρο του δικαστηρίου, Síofra O’Leary, εισέρχονταν για να πάρουν τις θέσεις τους. Η O’Leary είπε στην κατάμεστη αίθουσα: «Η υπόθεση αφορά τα άρθρα 2, 3, 18 και 14 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για τα ανθρώπινα δικαιώματα όσον αφορά τον αντίκτυπο της κλιματικής αλλαγής … η οποία έχει ως αποτέλεσμα καύσωνες και πυρκαγιές που επηρεάζουν τη ζωή και την υγεία».

Έξω από το δικαστήριο, στο Στρασβούργο, οι έξι νέοι από την Πορτογαλία υποστηρίχθηκαν από ακτιβιστές από όλο τον κόσμο, κρατώντας πλακάτ που έγραφαν «Είστε ήρωες, μείνετε δυνατοί» και «Αγάπη και θάρρος».

🌎 They have accused 32 countries of failing to take action to protect them from the devastating impacts of the climate crisis. @camille_knight1 has more. pic.twitter.com/OMqaVERtcW

🇵🇹 Six young Portuguese #climate activists are presenting a landmark case before the European Court of Human Rights.

Η Agostinho και οι πέντε συνοδοιπόροι της λένε ότι οι ευρωπαϊκές χώρες παραβιάζουν τα ανθρώπινα δικαιώματά τους επειδή δεν λαμβάνουν επαρκή μέτρα για την αντιμετώπιση της υπερθέρμανσης.

Η ομάδα, ηλικίας μεταξύ 11 και 24 ετών, οδηγήθηκε στην δικαστική οδό μετά τις πυρκαγιές στην περιοχή Leira της Πορτογαλίας το 2017, από τις οποίες έχασαν τη ζωή τους 66 άνθρωποι. Μετά από ένα καλοκαίρι με περισσότερες πυρκαγιές σε όλη την Ευρώπη, υποστηρίζουν ότι οι πολιτικές των 32 κρατών είναι ανεπαρκείς.

Υποστηρίζουν ότι η παράλειψη των κυβερνήσεων να δράσουν παραβιάζει τα ανθρώπινα δικαιώματά τους: το δικαίωμά τους στη ζωή, το δικαίωμά τους να μην υφίστανται απάνθρωπη ή εξευτελιστική μεταχείριση, το δικαίωμά τους στην ιδιωτική και οικογενειακή ζωή και το δικαίωμά τους να μην υφίστανται διακρίσεις. Ζητούν μια δεσμευτική απόφαση από τους δικαστές για να αναγκάσουν τις χώρες να κλιμακώσουν γρήγορα τις μειώσεις των εκπομπών τους.

Η Alison Macdonald KC, για λογαριασμό των έξι νεαρών εναγόντων, δήλωσε: «Η δικαιοσύνη δεν έχει καμία σχέση με την προσφυγή: Αυτή η υπόθεση αφορά τους νέους. Αφορά τους ανθρώπους που πληρώνουν το τίμημα για την αποτυχία των κρατών να αντιμετωπίσουν την κλιματική έκτακτη ανάγκη. Αφορά τη ζημιά που θα υποστούν κατά τη διάρκεια της ζωής τους, αν τα κράτη δεν αναλάβουν τις ευθύνες τους».

The Council of Europe’s Commissioner for Human Rights, Dunja Mijatović, has published her oral submission to today’s big #ClimateChange hearing at the European Court of Human Rights.

You can read it here: https://t.co/4hAWmC79lY#Environment #HumanRights #ECHR pic.twitter.com/LWnX3YysZA

