Στους 13 οι νεκροί στη Συρία από ρωσικούς αεροπορικούς βομβαρδισμούς – Ανάμεσα τους παιδιά ΒΙΝΤΕΟ

Δεκατρείς άνθρωποι, ανάμεσά τους παιδιά, σκοτώθηκαν χθες Κυριακή 25/06/2023, σε ρωσικούς αεροπορικούς βομβαρδισμούς σε περιοχή ελεγχόμενη από τζιχαντιστές και αντάρτες στη βορειοδυτική Συρία, ανέφερε ΜΚΟ· πρόκειται για την πλέον πολύνεκρη επιδρομή μέχρι στιγμής φέτος στην εμπόλεμη χώρα, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Εννιά πολίτες, ανάμεσά τους δυο παιδιά, έχασαν τη ζωή ους στις επιδρομές στην επαρχία Ιντλίμπ, ιδίως όταν έπεσαν βόμβες σε αγορά λαχανικών στην ομώνυμη πρωτεύουσά της, ανέφερε το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

#Russian warplanes carried out more than 35 (and counting) airstrikes since morning, targeting al-#Qaeda headquarters in Al-Zawiya mountain, western Idlib, the vicinity of Jisr Al-Shughur and Kabeneh Hills northwest of #Syria.

An airstrike targeted a weaponry point for #HTS… pic.twitter.com/tc1csJL7oE

