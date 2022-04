Συνάντηση Δένδια με τους πρέσβεις των ΗΠΑ σε Ελλάδα και Τουρκία

Με τους πρεσβευτές των ΗΠΑ στην Ελλάδα Τζέφρι Πάιατ και στην Τουρκία Τζεφ Φλέικ συναντήθηκε, στο περιθώριο του Οικονομικού Φόρουμ των Δελφών, ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας.

Στην ατζέντα της συζήτησης βρέθηκαν οι στρατηγικές σχέσεις Ελλάδας -ΗΠΑ, η κατάσταση στην Ουκρανία μετά τη ρωσική εισβολή και οι εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο, όπως αναφέρει με ανάρτησή του στο Twitter ο Νίκος Δένδιας.

Ι met with #US Ambassadors to #Greece @USAmbPyatt & to #Turkey @JeffFlake. 🇬🇷🇺🇸 strategic relations, the situation in #Ukraine following the Russian invasion & developments in #EasternMediterranean on the agenda. #DelphiForum pic.twitter.com/eCuW0zJSCu

— Nikos Dendias (@NikosDendias) April 9, 2022