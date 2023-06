Τα προφητικά λόγια για το θάνατο στο βυθό του Γάλλου που ήταν στο υποβρύχιο που εξαφανίστηκε στον Τιτανικό

Ο Γάλλος πρώην πλοίαρχος, δύτης και ερευνητής, Πολ Ανρί Ναρζολέ, που ήταν ανάμεσα στα 5 άτομα που επέβαιναν στο υποβρύχιο που εξαφανίστηκε στα θαλάσσια νερά κοντά στο ναυάγιο του Τιτανικού είχε μιλήσει προφητικά σε μια συνέντευξή του πριν καιρό για τον θάνατο στο βυθό.

Ο 73χρονος Γάλλος που αγνοείται μαζί με τα άλλα άτομα που επέβαιναν στο υποβρύχιο που έκανε ταξίδι κοντά στο ναυάγιο του Τιτανικού είχε μιλήσει προφητικά για τους κινδύνους στον βυθό σε συνέντευξή του στο Irish Examiner το 2019 και είχε τονίσει ότι «ο θάνατος ήταν ένας φόβος για όσους αναζητούσαν συγκινήσεις στο βυθό».

«Είσαι νεκρός προτού το καταλάβεις»

Ο Γάλλος πλοίαρχος δύτης και ερευντής είχε πει για τους κινδύνους του βυθού και τον θάνατο στα βάθη της θάλασσας.: «Αν είσαι 11 μέτρα ή 11 χιλιόμετρα κάτω, αν συμβεί κάτι κακό, το αποτέλεσμα είναι το ίδιο. Όταν βρίσκεσαι σε πολύ βαθιά νερά, είσαι νεκρός προτού καταλάβεις ότι κάτι δεν πάει καλά, οπότε απλά δεν είναι πρόβλημα».

Οι εικόνες από το εσωτερικό του μικρού υποβρυχίου

Το υποβρύχιο Titan που εξαφανίστηκε με τα 5 άτομα κοντά στο ναυάγιο του Τιτανικού είναι μικρό. Οι διαστάσεις του είναι 7 επί 2 επί 2,5 μέτρα. Το υποβρύχιο ανήκει στην τουριστική εταιρείας OceanGate.

Ο δημοσιογράφος του CBS, Ντέιβιντ Πογκ, ο οποίος είχε ταξιδέψει με το υποβρύχιο στον Τιτανικό πέρυσι είπε ότι αν κάτι δεν πήγαινε καλά, τότε δύσκολα κανείς θα γλίτωνε, καθώς δεν υπήρχε τρόπος διαφυγής από το μικρό σκάφος.

«Δεν υπάρχει κάποια εφεδρική άκατος διαφυγής. Ή θα πρέπει να βγει στην επιφάνεια, ή τα πράγματα θα πάνε πολύ στραβά», είπε ο δημοσιογράφος στο BBC, ενώ πρόσθεσε ότι δεν υπάρχει δυνατότητα GPS ή άλλης επικοινωνίας με το σκάφος, εκτός της υπηρεσίας αναμετάδοσης μηνυμάτων κειμένου με το πλοίο «υποστήριξης» του υποβρυχίου.

Y’all please watch this. It’s a CBS story that aired a while back about that submarine that is now missing. The creators of that missing submarine are DEEPLY unserious. pic.twitter.com/B6JriITyZj

— Marie, MSN, APRN, FNP-C (@FnpMarieOH) June 19, 2023