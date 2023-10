Ταϊλάνδη: Πυροβολισμοί στο εμπορικό κέντρο Μπανγκόκ – ΒΙΝΤΕΟ

Πυροβολισμοί σημειώθηκαν σήμερα σε πολυτελές εμπορικό κέντρο στο κέντρο της Μπανγκόκ, όπως ανακοίνωσε η αστυνομία της Ταϊλάνδης.

ฺ#BREAKING: Gunfire heard in Siam Paragon mall

A shooting incident has been reported at Siam Paragan department store in downtown Bangkok on Tuesday afternoon. There are no reports of any casualties. BTS Siam station has been closed to the public.

ฺ #พารากอน #Paragon pic.twitter.com/y7sMwHRR1p

— The Nation Thailand (@Thenationth) October 3, 2023