Τεράστια φωτιά στην Ισπανία: 800 άνθρωποι εγκατέλειψαν τα σπίτια τους – ΒΙΝΤΕΟ

Μια μεγάλη φωτιά, που ενισχύεται από τους ισχυρούς ανέμους, μαίνεται σήμερα στην ανατολική Ισπανία, όπου τουλάχιστον 800 άνθρωποι αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους μπροστά στην πύρινη λαίλαπα, ανέφεραν οι τοπικές αρχές.

Η φωτιά, που ξέσπασε χθες, Πέμπτη, το απόγευμα στο χωριό Μοντιτσέλβο στην παραλιακή περιφέρεια Βαλένθια. Ήδη η φωτιά έχει κάνει στάχτη ήδη 10.000 έως 14.000 στρέμματα, ανέφεραν οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης της Ισπανίας.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, 800 έως 850 άνθρωποι χρειάστηκε να απομακρυνθούν μέχρι τώρα από τα σπίτια τους για να μην κινδυνεύσουν οι ζωές τους από τη μεγάλη φωτιά που καίει δασική έκταση στην Ισπανία.

Άνεμοι που πνέουν με ταχύτητα 120 χιλιομέτρων την ώρα δυσκολεύουν το έργο των 200 πυροσβεστών που έχουν κινητοποιηθεί για την φωτιά που ξέσπασε στην περιοχή της Ισπανίας.

Οι σφοδροί άνεμοι κατέστησαν αδύνατη τη χρήση πυροσβεστικών αεροσκαφών χθες, όμως οι τοπικές αρχές ελπίζουν σε βελτίωση των μετεωρολογικών συνθηκών που θα τους επιτρέψει να τα χρησιμοποιήσουν σήμερα.

More footage of the forest fire in Montitxelvo, Vall d’Albaida, Spain 🇪🇸 2 November 2023 #forestfire #wildfires #fire #Spain pic.twitter.com/WYAsnTRPw1

