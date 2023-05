Τέξας: Για ανθρωποκτονία εξ’ αμελείας κατηγορείται ο οδηγός που σκότωσε 8 άτομα και 18 ακόμη τραυματίστηκαν

Κατηγορείται ανθρωποκτονία εξ΄αμελείας ο 34χρονος οδηγός του οχήματος, που παρέσυρε πεζούς σε στάση λεοφορείο στο Τέξας, όπου πέθαναν 8 άτομα και ακόμη 18 τραυματίστηκαν,

Ο αρχηγός της αστυνομίας του Μπράουνσβιλ, ο Φίλιξ Σοσίντα, είπε ότι ο οδηγός, που ονομάζεται Τζορτζ Άλβαρεζ, 34 ετών, πέρασε μια διασταύρωση με κόκκινο, έχασε τον έλεγχο του οχήματός του και χτύπησε 18 ανθρώπους, εκ των οποίων οι περισσότεροι ήταν μετανάστες καθώς το σημείο του δυστυχήματος ήταν κοντά σε καταφύγιο αστέγων που φιλοξενεί μετανάστες.

Τα περισσότερα από τα θύματα ήταν Βενεζουελάνοι.

Απαντώντας σε ερώτηση δημοσιογράφου, ο Σοσίντα είπε ότι η αστυνομία δεν έχει ακόμη αποκλείσει το ενδεχόμενο να επρόκειτο για σκόπιμη ενέργεια. Οι αρχές περιμένουν ακόμη τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων.

#BREAKING: 7 dead, 11 injured, after a vehicle ran over pedestrians at a bus stop outside a migrant facility in Brownsville, Texas. Migrants are the majority of the victims. pic.twitter.com/twTgLbszr2

— Moshe Schwartz (@YWNReporter) May 7, 2023