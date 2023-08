Θάνατος Πριγκόζιν: Πολλοί «προέβλεπαν» ένα «άσχημο τέλος»

Ο θάνατος του αρχηγού της μισθοφορικής οργάνωσης Βάγκνερ από τη συντριβή του ιδιωτικού αεροσκάφους πυροδότησε πλήθος σεναρίων, ακόμα και αυτό του σκηνοθετημένου δυστυχήματος. Ο Γεβγκένι Πριγκόζιν είχε υποπέσει σε μια σειρά από «θανάσιμα αμαρτήματα» και δεν ήταν λίγοι αυτοί που «προέβλεπαν» ένα «άσχημο τέλος» για τον άνθρωπο που κάποτε υπήρξε εκ των στενότερων συνεργατών του Βλαντιμίρ Πούτιν.

Είναι γεγονός πως ο αρχηγός της μισθοφορικής οργάνωσης, η οποία μέχρι πρόσφατα ήταν το μακρύ χέρι της Μόσχας σε πολλές εμπόλεμες ζώνες, είχε περάσει προ πολλού την «κόκκινη γραμμή» του Κρεμλίνου. Όμως με την ενορχύστρωση της ένοπλης ανταρσίας εντάχθηκε στη λίστα των «προδοτών» για τον Ρώσο Πρόεδρο. Και ο Βλαντιμίρ Πούτιν έχει στείλει ένα σαφές μήνυμα στο παρελθόν: «Μπορώ να συγχωρήσω πολλά πράγματα, αλλά όχι την προδοσία».

“Does one need to be able to forgive?”

“Yes, but not everything.”

“What can’t be forgiven.”

“Betrayal.” pic.twitter.com/lelXsOcPSV

— Julia Ioffe (@juliaioffe) August 23, 2023