«The Wonderful Story of Henry Sugar»: Η νέα ταινία του Wes Anderson έρχεται στο Netflix – Δείτε το τρέιλερ

Αν υπάρχει ένας σκηνοθέτης που θα μπορούσε να μεταφέρει στις οθόνες μας, μια αγαπημένη ιστορία του Roald Dahl, του συγγραφέα του Charlie and the Chocolate Factory, αυτός σίγουρα είναι ο Wes Anderson. Και κάπως έτσι το The Wonderful Story of Henry Sugar έρχεται στο Netflix, ενώνοντας τους κόσμους δύο υπέροχων παραμυθάδων.

Η νέα ταινία μικρού μήκους με την υπογραφή του Wes Anderson με τίτλο The Wonderful Story of Henry Sugar (Η Υπέροχη Ιστορία του Χένρι Σούγκαρ) αφηγείται την ιστορία ενός πλούσιου άντρα, που μαθαίνει για έναν γκουρού, ο οποίος μπορεί να δει χωρίς να χρησιμοποιεί τα μάτια του και αποφασίζει να κατακτήσει αυτήν την ικανότητα προκειμένου να μπορεί να εξαπατήσει στον τζόγο. Κι αν ήδη έχω την προσοχή σου, το τρέιλερ της ταινίας που μόλις κυκλοφόρησε, σίγουρα θα σε κερδίσει!

Ο Benedict Cumberbatch πρωταγωνιστεί ως πλούσιος εργένης του Λονδίνου στην νέα ταινία μικρού μήκους του διάσημου Αμερικανού σκηνοθέτη και σεναριογράφου Wes Anderson. Διασκευασμένη από το ομότιτλο βιβλίο του καταξιωμένου συγγραφέα παιδικής λογοτεχνίας Roald Dahl, που κυκλοφόρησε το 1977 η ταινία έκανε πρεμιέρα εκτός συναγωνισμού στο φετινό Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας, κερδίζοντας ένα τετράλεπτο χειροκρότημα.

Στην ταινία πρωταγωνιστούν επίσης οι Ralph Fiennes, Rupert Friend, Ben Kingsley, Richard Ayoade και Dev Patel.

«Είναι δύσκολο να πει κανείς αν η ευαισθησία του Wes Anderson, ταιριάζει απόλυτα με εκείνη του Roald Dahl ή το αντίθετο» αναφέρει χαρακτηριστικά το Variety για την ταινία. Και η αλήθεια είναι πως αυτή τη δημιουργική ένωση δυνάμεων την έχουμε ξανασυναντήσει. Αυτή βλέπεις, είναι η δεύτερη φορά που ο βραβευμένος σκηνοθέτης μεταφέρει έργο του Dahl στην μεγάλη οθόνη, μετά την ταινία του 2009 Fantastic Mr. Fox.

«Για πολύ καιρό ήθελα να ασχοληθώ με τον Henry Sugar», είχε δηλώσει στο παρελθόν ο Anderson μιλώντας στο IndieWire. «Αυτό που μου άρεσε στην ιστορία ήταν η γραφή της, τα λόγια του Dahl. Δεν είναι μια ταινία μεγάλου μήκους. Έχει διάρκεια γύρω στα 37 λεπτά. Όμως, όταν ήμουν έτοιμος να ξεκινήσω, τα δικαιώματα δεν ανήκαν πια στην οικογένεια Dahl. Τα είχαν πουλήσει στο Netflix. Οπότε δεν γινόταν να δημιουργήσω αλλού την ταινία, από τη στιγμή που ήταν κομμάτι της streaming πλατφόρμας», εξήγησε ο ίδιος σύμφωνα με το ΑΠΕ.

Σύμφωνα με το ladylike, το The Wonderful Story of Henry Sugar έρχεται και θα παίζει στο Netflix από τις 27 Σεπτεμβρίου.