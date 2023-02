Το ίντερνετ μίλησε: Ο Pedro Pascal είναι ο απόλυτος «zaddy» – Τι σημαίνει και γιατί του ταιριάζει τόσο

Έχεις ακούσει ποτέ ξανά τον όρο “zaddy”;

Είναι μία από εκείνες τις λέξεις που γεννιούνται κυριολεκτικά μέσα στο διαδίκτυο, από την ανάγκη των ανθρώπων να εκφράσουν κάτι με έναν τρόπο που μέχρι πρότινος, δεν υπήρχε στα επίσημα λεξικά και που δεν έχει απαραίτητα κάποια λογική εξήγηση, αλλά βασίζεται περισσότερο στο κοινό συναίσθημα που μοιράζονται πολλά άτομα.

Μία τέτοια λέξη λοιπόν, είναι και το “zaddy” που πλέον, αναγνωρίζεται ακόμα και από το Merriam-Webster Dictionary.

Για να σε βοηθήσω λίγο, ως “zaddy” ορίζεται ένας άνδρας, συνήθως μεγαλύτερης ηλικίας (όχι απαραίτητα όμως), που είναι απίστευτα σέξι, σου συμπεριφέρεται άψογα και όπως ακριβώς σου αξίζει, έχει κυριαρχικό ρόλο μέσα σε μία σχέση, χαρακτηρίζεται από στιλ και γενικότερα, μπορεί να συνδυάσει το gentleman κομμάτι με το λεγόμενο swag.

Σκέψου το σα μία εξελιγμένη και πιο σύγχρονη εκδοχή του απλουστευμένου “daddy” που χρησιμοποιούνταν από προηγούμενες γενιές και που αποτέλεσε μία από τις πλέον κυρίαρχες πτυχές της ερωτικής ζωής τις τελευταίες δεκαετίες.

Όπως σε πολλές άλλες περιπτώσεις, έτσι και σε αυτήν, υπάρχουν τρανταχτά “zaddy” παραδείγματα που έρχονται μέσα από τον κόσμο του Hollywood. Άνδρες που ακουμπούν πάνω στον ορισμό αυτής της λέξης και την ενσαρκώνουν στο απόλυτο, με την εμφάνιση και τη συμπεριφορά τους, το δημόσιο προφίλ τους, που τους ανυψώνει σε ένα διαφορετικό (και εκτός συναγωνισμού) επίπεδο ελκυστικότητας.

Πολύ χαρακτηριστικά θα σου αναφέρω τους παρακάτω: Tom Hardy, Joe Manganiello, Oscar Isaac, Jon Hamm, Idris Elba, Keanu Reeves, Cillian Murphy, Lenny Kravitz, Mads Mikkelsen, Ryan Gosling, Brad Pitt, Eric Bana, ακόμα και πρόσωπα από τον πολιτικό χώρο, όπως ο Barack Obama και ο Justin Trudeau.

Εάν έπρεπε όμως, να διαλέξουμε έναν και μόνο που θα είχε αυτόν τον… τιμητικό τίτλο του “zaddy” θα ήταν, πέρα από κάθε αμφιβολία, ο Pedro Pascal, που μάλιστα, αποδέχεται με περηφάνια τον όρο.

Είναι ένας από τους αμέτρητους λόγους εξάλλου, που το ίντερνετ παραληρεί για τον Mr.Pascal, ειδικά τώρα που πρωταγωνιστεί και στην καινούρια, απίστευτα επιτυχημένη σειρά του HBO, “The Last One of Us”.