Το μήνυμα του ελληνικού ΥΠΕΞ για την 77η επέτειο Ανεξαρτησίας της Ινδίας

Μήνυμα με θερμά συγχαρητήρια έστειλε το ελληνικό ΥΠΕΞ προς την Ινδία, για την 77η επέτειο Ανεξαρτησίας της χώρας.

Θερμά συγχαρητήρια και τις καλύτερες ευχές σε όλους τουςΙνδούς και την κυβέρνηση της χώρας για την Ημέρα Ανεξαρτησίας της Ινδίας, εκφράζει το υπουργείο Εξωτερικών. Επίσης, το υπουργείο Εξωτερικών διαμηνύει πως προσβλέπει στη διεύρυνση των εξαιρετικών σχέσεων μεταξύ της Ελλάδας και της Ινδίας, στη βάση των στενών δεσμών των δύο λαών και των κοινών αξιών.

Σημειώνεται σύμφωνα με την ΕΡΤ, πως η Ινδία γιορτάζει σήμερα την 77η επέτειο της ανεξαρτησίας από τη Βρετανία στις 15 Αυγούστου 1947.

Our heartfelt congratulations & best wishes to all our Indian friends & the Gov’t of #India on the joyful occasion of 🇮🇳#IndependenceDay! Looking forward to further expanding our excellent🇬🇷🇮🇳relations, on the basis of close people-to-people ties & shared values@IndianDiplomacy pic.twitter.com/w8a40Pm14h

