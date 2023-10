Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ εξέδωσε παγκόσμιο συναγερμό για τρομοκρατικά χτυπήματα κατά Αμερικανών πολιτών

Προειδοποίηση παγκόσμιου συναγερμού εξέδωσε το Στέιτ Ντιπάρτμεντ και ζητά μεγάλη προσοχή για τρομοκρατικά χτυπήματα κατά των Αμερικανών πολιτών σε όλο τον κόσμο.

Συγκεκριμένα το Στέιτ Ντιπάρτμεντ αναφέρει πως ο συναγερμός εκδόθηκε εξαιτίας «την αυξημένης έντασης σε διάφορες τοποθεσίες σε όλο τον κόσμο, της πιθανότητας τρομοκρατικών επιθέσεων, διαδηλώσεων ή βίαιων ενεργειών εναντίον πολιτών και συμφερόντων των ΗΠΑ».

Η προειδοποίηση καλεί τους Αμερικανούς πολίτες στο εξωτερικό να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί. Τελευταία φορά που οι ΗΠΑ είχαν εκδόσει συναγερμό ήταν τον Αύγουστο του 2022 μετά τη δολοφονία του ηγέτη της Αλ Κάιντα, Ayman al-Zawihiri, με drone.

Worldwide Caution: Due to increased tensions in various locations around the world, the potential for terrorist attacks, demonstrations or violent actions against U.S. citizens and interests, the Department of State @StateDept advises U.S. citizens overseas to exercise increased… pic.twitter.com/waIpqmWu2m

