Το συγκινητικό αντίο για Αίολο Αγυιάς και Αρη Ξενούλη

Η σχετική ανακοίνωση του Αίολου Αγυιάς αναφερει τα εξής:

“Ο Αίολος Αγυιάς ευχαριστεί τον κόουτς Αρη Ξενούλη για την εξαιρετική συνεργασία που είχαν όλα αυτά τα χρόνια, τόσο σε επίπεδο υποδομών, όσο και σε επίπεδο Ανδρικής ομάδας.

Του ευχόμαστε καλή συνέχεια στη μπασκετική του σταδιοδρομία και να ξέρει ότι για εμάς θα αποτελεί πάντοτε μέλος της οικογένειας του Αιόλου Αγυιάς”.

Η αντίστοιχη ανακοίνωση του Άρη Ξενούλη αναφέρει τα εξής:

“Ένα υπέροχο ταξίδι σχεδόν τεσσάρων χρόνων, η συμμετοχή μου στο προπονητικό stuff του Αιόλου Αγυιας ,σήμερα ολοκληρώνεται και τυπικά!!!

Ένα ταξίδι με πολλους και σημαντικούς προορισμούς και με πολλές υπέροχες αναμνήσεις!!!

Δύο άνοδοι (απο την Α1 ΕΣΚΑΗ στην Β Εθνική) και μια τέταρτη θέση στην Β με την αντρική ομάδα.

Ένα χάλκινο μετάλλιο και μια τέταρτη θέση με την παιδική ομάδα και φυσικά τα ατελείωτα χαμόγελα και γέλια των μικρών αθλητών μας στις προπονήσεις των τμημάτων juniors!!!

Θέλω να ευχαριστήσω τους Πάνο, Νέστορα, Νίκο για την εμπιστοσύνη τους και την άψογη συνεργασία!!!

Όλους τους αθλητές που είχα την τιμή να δουλέψω μαζί τους,καθώς και τους προπονητές-μέλη του stuff που συνεργάστηκα και με βοήθησαν να βελτιωθώ ώστε να προσπαθήσω να φτάσω το δικό τους επιπεδο.

Τέλος θέλω να ευχαριστήσω τον Coach Ανδρεα Παπαδημητρίου τόσο για την εμπιστοσύνη ,την στήριξη και την καθοδήγηση του όσο και για το γεγονός οτι κατάφερε να αισθάνομαι τον Αίολο σπίτι μου και οικογένεια μου!!

Thanks for the memories !!!

Until next time Αίολος Αγυιας B.C”.