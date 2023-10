Το Welcome to UP κάνει «εκρηκτικό» φινάλε με Φοίβο Δεληβοριά την Κυριακή στην πανεπιστημιούπολη

Με ένα μεγάλο πάρτι με τον πολυτάλαντο Φοίβο Δεληβοριά στο Πάρκο της Ειρήνης, όπου αναμένεται κοσμοπλημμύρα, ολοκληρώνεται το βράδυ της Κυριακής το «Welcome to UP 2023», το μεγάλο Φεστιβάλ Υποδοχής Πρωτοετών Φοιτητών στο Πανεπιστήμιο Πατρών.

Mετά από τη συναρπαστική παρουσίαση του «ΑΝΙΜΕ», της τελευταίας σειράς τραγουδιών του, σε μία σειρά sold out παραστάσεων ο Φοίβος Δεληβοριάς μεταφέρει τη νέα του παράσταση στην Πάτρα στις 9 το βράδυ της Κυριακής «κλείνοντας» τις εκδηλώσεις του Φεστιβάλ με μια «καταιγιστική» συναυλία με ελεύθερη είσοδο στην καρδιά του campus στην πανεπιστημιούπολη.

Με το γενναίο πλήρωμα των φίλων (Σωτήρης Ντούβας, Κωστής Χριστοδούλου, Κώστας Παντέλης, Yoel Soto) και με την εκλεκτή συμμετοχή του παραγωγού της «Καλλιθέας» Χρήστου Λαϊνά, ο Φοίβος Δεληβοριάς έρχεται από το παράλληλο σύμπαν της πραγματικότητας για να βρει ό,τι δεν φαίνεται, ό,τι ήταν πάντα δίπλα μας, ό,τι δε σταμάτησε ποτέ.

Μια μουσική παράσταση βασισμένη σε όλη την τραγουδοποιία του Φοίβου Δεληβοριά από τα 16 του έως σήμερα, με ηλεκτρισμό και συγκίνηση, με τον αρχαίο θησαυρό στο σεντούκι και τον καθρέφτη σπασμένο διά παντός.

Η τελευταία μέρα του «Welcome to UP 2023», τα έχει όλα: Αθλητικές δραστηριότητες, Magic Bus Patras Tour, ξεναγήσεις, περιπάτους, βίντεο και live για τις γυναικοκτονίες, αστρονομική παρατήρηση αλλά και κλήρωση ενός Laptop στο πάρκο της Ειρήνης στο πλαίσιο του #WEAREUP2023 (μέσω του #hastag #Weareup 2023 οι φοιτητές καλούνται και φέτος να ποστάρουν φωτογραφίες από την πρώτη εβδομάδα τους στην Πάτρα).

Μια από τις πιο σημαντικές εκδηλώσεις της ημέρας, αφορά τους επιτυχημένους αποφοίτους του Πανεπιστημίου Πατρών, οι οποίοι επιστρέφουν στα έδρανα με «όχημα» το «Welcome to UP 2023» και μας διηγούνται το προσωπικό τους success story.

Στο πλαίσιο του Patras University Alumni Success Stories, μιας θεματικής Ημερίδας τύπου TEDx, οι ομιλητές/τριες «μοιράζονται» με τους φοιτητές τις εμπειρίες τους και δίνουν κατευθύνσεις, αναλύοντας τρόπους σύνδεσης της έρευνας και της καινοτομίας με την αγορά και την παραγωγή και συζητούν για τα «όπλα» που παρέχει στους φοιτητές του το Πανεπιστήμιο Πατρών.

Η ημερίδα Patras University Alumni Success Stories θα πραγματοποιηθεί στις 12.00 στο Αρχαιολογικό Μουσείο Πατρών.

Παράλληλα θα πραγματοποιείται ξενάγηση αποκλειστικά για τους φοιτητές στα εκθέματα του Αρχαιολογικού Μουσείου Πατρών.

Ομιλητές της πολύ ενδιαφέρουσας εκδήλωσης που στόχο έχει να μεταγγίσει γνώση, εμπειρία και ενθουσιασμό, με “know how” αφηγήσεις, θα είναι οι: Eυθυμία Κεφαλαία, Αντιπρόεδρος του Χρηματιστηρίου Φρανκφούρτης, Αναστασία Κυρσανίδη, Διευθύντρια Πελοποννήσου-Ηπείρου του ΔΕΔΔΗΕ, Δημήτρης Μαύρος, Διευθύνων Σύμβουλος στην MRB Hellas SA και Θωμάς Χαλκίδης, Managing Director της HELBIO S.A.

Το πρόγραμμα για την ΚΥΡΙΑΚΗ 22 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ έχει ως εξής:

09.00 – 18.00 Αθλητικές Δραστηριότητες από το Πανεπιστημιακό Γυμναστήριο στο Πάρκο της Ειρήνης

10.00 – 18.30 Magic Bus Patras Tour

12.00 – 14.00 Περίπατος & Ξενάγηση στους Χώρους του Πανεπιστημίου Πατρών

12.00 – 15.00 Alumni Success Stories στο Αρχαιολογικό Μουσείο Πατρών

12.00 – 18.00 Ραδιοφωνική Εκπομπή του UP fm από το stage στο Πάρκο της Ειρήνης

18.00 – 20.30 Απογευματινό party με Dj’s στο Πάρκο της Ειρήνης

20.30 – 21.00 Femicide.gr βίντεο και live για τις γυναικοκτονίες από την Χοροθεατρική Ομάδα φοιτητών ΤΕπΕΚΕ trA 10+1 και την Επιτροπή Ισότητας των Φύλων ΠΠ στο Πάρκο της Ειρήνης

20.00 – 22.00 Αστρονομική Παρατήρηση από την ομάδα ΩΡΙΩΝ στο Πάρκο της Ειρήνης

20.55 – 21.00 Κλήρωση για laptop στο Πάρκο της Ειρήνης

21.00 Συναυλία στο Πάρκο της Ειρήνης με τον Φοίβο Δεληβοριά.

Υπενθυμίζεται ότι για τη διευκόλυνση των φοιτητών και των πολιτών που συμμετέχουν στις εκδηλώσεις και τις συναυλίες του Welcome to UP 2023, oι Αστικές Συγκοινωνίες Πατρών, έχουν παρατείνει το ωράριο των δρομολογίων τους από και προς το Πανεπιστήμιο Πατρών.

Οι επισκέπτες του Φεστιβάλ θα μπορούν με αυτό τον τρόπο να μετακινηθούν χωρίς προβλήματα μετά το πέρας της συναυλίας.

Το «Welcome to UP 2023», διοργανώνεται με πρωτοβουλία του Πανεπιστημίου Πατρών, με συνδιοργανωτές την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και το Επιμελητήριο Αχαΐας καθώς και με τη συνεργασία των Δήμων Πατρέων, Αγρινίου και Μεσολογγίου και την πολύτιμη συνεισφορά των χορηγών του.

(Όλες οι πληροφορίες για το Φεστιβάλ, στο site του Welcome, welcometoup.upatras.gr)