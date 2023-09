Τουρκία: Διασώστες ανέσυραν ζωντανό τον Αμερικανό σπηλαιολόγο Μαρκ Ντίκι – ΒΙΝΤΕΟ

Διασώστες ανέσυραν τα χαράματα τον Αμερικανό σπηλαιολόγο Μαρκ Ντίκι από σπηλιά στη νότια Τουρκία βάζοντας τέλος στην περιπέτειά του πάνω από μία εβδομάδα αφότου αρρώστησε σοβαρά σε βάθος χιλίων μέτρων από την είσοδό της.

Ομάδες διασωστών από την Ευρώπη είχαν σπεύσει στο δίκτυο σπηλαίων Μόρτσα στην οροσειρά του Ταύρου στη νότια Τουρκία για να απεγκλωβίσουν τον 40χρονο έμπειρο σπηλαιολόγο, που έπαθε σοβαρή γαστρορραγία στις 2 Σεπτεμβρίου σε μια αποστολή χαρτογράφησης του σπηλαίου, που είναι το τρίτο βαθύτερο της χώρας.

Ο Ντίκι ήταν πολύ εξασθενημένος για να αναρριχηθεί, γι’ αυτό και οι διασώστες τον μετέφεραν με φορείο κάνοντας συχνές στάσεις μέχρι να ανεβούν στην επιφάνεια.

«Ο Μαρκ Ντίκι βγήκε από το σπήλαιο Μόρτσα», ανέφερε σε ανακοίνωσή της η Σπηλαιολογική Ομοσπονδία της Τουρκίας σημειώνοντας ότι ο 40χρονος Αμερικανός εξήλθε από την τελευταία έξοδο του σπηλαίου στις 00:37 τα χαράματα τοπική ώρα. «Είναι καλά και τον φροντίζουν νοσηλευτές στον καταυλισμό που έχει στηθεί απ’ έξω», πρόσθεσε η ανακοίνωση.

Mark Dickey: US explorer freed from one of Turkey’s deepest caves

More than 150 people were involved in efforts to save caver Mark Dickey after he developed stomach problems in the Morca Cave on 2 September.pic.twitter.com/NhOOvE4f7u

— MrDeepak (@X_MrDeepak) September 12, 2023