Τουρκία: Η Άγκυρα αρνήθηκε… «ευγενικά» τη βοήθεια της Κύπρου στους σεισμόπληκτους

Μπορεί η Κύπρος να είχε όλη την καλή διάθεση να συνδράμει και να βοηθήσει στην κατάσταση που αντιμετωπίζει αυτή τη στιγμή η Τουρκία, ύστερα από τον φονικό σεισμό, όμως η Άγκυρα φαίνεται να αρνήθηκε ευγενικά αυτή την προσφορά.

Η Τουρκία «απέρριψε ευγενικά» την προσφορά της Κυπριακής Δημοκρατίας να συνδράμει στις προσπάθειες διάσωσης στις σεισμόπληκτες περιοχές της γειτονικής χώρας με την αποστολή ομάδας έρευνας και διάσωσης, σύμφωνα με το Υπουργείο Εξωτερικών της Μεγαλονήσου.

Όπως αναφέρει το κυπριακό ΥΠΕΞ με ανάρτηση στον επίσημο λογαριασμό που διατηρεί στο Twitter, «παρά την αρχική αποδοχή της προσφοράς μας να συνδράμουμε στις προσπάθειες διάσωσης, η Τουρκία “απέρριψε ευγενικά” την προσφορά της Κύπρου να αναπτύξει επί τόπου μια ομάδα Έρευνας και Διάσωσης».

Προσθέτει δε, ότι η Κύπρος είναι «υπερήφανη και ευγνώμων» για τους διασώστες της Πολιτικής Προστασίας, οι οποίοι είναι «πάντοτε έτοιμοι να σώσουν ζωές παντού» και σημείωσε ότι η προσφορά βοήθειας «εξακολουθεί να ισχύει».

Despite initial acceptance of our offer to assist in rescue efforts, #Turkiye has “kindly declined” #Cyprus 🇨🇾 offer to deploy a Search & Rescue team on the ground.

Proud & grateful for our Civil Protection Rescuers, always ready to save lives everywhere🙏

Offer still stands! pic.twitter.com/fDLdnm6zZn

— Cyprus MFA (@CyprusMFA) February 10, 2023