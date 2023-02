Τουρκία: Πάνω από 300 οι νεκροί στη γειτονική χώρα και στη Συρία από το φονικό σεισμό – ΒΙΝΤΕΟ

Τουλάχιστον 230 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στη Συρία και άλλοι περίπου 76 στην Τουρκία μετά τα 7,8 Ρίχτερ που είχαν επίκεντρο τη νότια πλευρά της γειτονικής χώρας. Πάνω από 600 άνθρωποι έχουν τραυματιστεί και στις δύο χώρες, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, ενώ δεκάδες άλλοι έχουν παγιδευτεί κάτω από τα συντρίμμια κτιρίων που κατέρρευσαν. Μέχρι στιγμής έχουν καταγραφεί τουλάχιστον 50 μετασεισμοί.

Τουρκία: ΒΙΝΤΕΟ από το φονικό σεισμό που κράτησε σχεδόν 1 λεπτό – Εκατοντάδες οι νεκροί και οι τραυματίες

Στην επαρχία Χαλέπι, που υπέστη το σκληρότερο χτύπημα, υπάρχουν πολλά θύματα κάτω από τα συντρίμμια κτιρίων τα οποία κατέρρευσαν και τα νοσοκομεία έχουν κατακλυστεί από τραυματίες.

Το αμερικανικό σεισμολογικό ινστιτούτο (USGS) ανέφερε πως η σεισμική δόνηση καταγράφτηκε στις 04:17 (τοπική ώρα· 03:17 ώρα Ελλάδας) και υπολόγισε πως το εστιακό βάθος ήταν 17,9 χιλιόμετρα. Το επίκεντρο βρισκόταν στην περιφέρεια Παζάρτζικ, στην επαρχία Καχρανμαρμαράς (νοτιοανατολικά), περίπου 60 χλμ. από τα σύνορα με τη Συρία σε ευθεία γραμμή.

Ο σημερινός είναι ο ισχυρότερος σεισμός που έχει καταγραφεί στην Τουρκία έπειτα από εκείνον της 17ης Αυγούστου 1999, ο οποίος είχε στοιχίσει τη ζωή σε τουλάχιστον 17.000 ανθρώπους, συμπεριλαμβανομένων περίπου χιλίων κατοίκων της Κωνσταντινούπολης.

Τουλάχιστον 28 άνθρωποι σκοτώθηκαν στην επαρχία Αντιγιαμάν, ανέφερε ο κυβερνήτης της, σύμφωνα με τον οποίο κατέρρευσαν περίπου εκατό ακίνητα.

Τουλάχιστον 23 άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 420 τραυματίστηκαν μόνο στην επαρχία Μαλάτια, δήλωσε ο κυβερνήτης της στο τουρκικό κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο TRT.

Ο κυβερνήτης της επαρχίας Σανλιούρφα, σε δηλώσεις του στο κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Anadolu, έκανε λόγο για 18 νεκρούς και 30 τραυματίες στη δική του επαρχία.

Άλλοι τουλάχιστον έξι άνθρωποι σκοτώθηκαν στην επαρχία Ντιγιάρμπακιρ, σύμφωνα με τον κυβερνήτη της.

🇹🇷#Earthquake in #Turkey.#Hatay: "Natural gas pipelines in Amik plain in Hatay burst with the force of the earthquake. Fire spread to the fields." pic.twitter.com/POyQWaRavS

— Lenar (@Lerpc75) February 6, 2023