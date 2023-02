Τουρκία – Σεισμός : Συγκλονιστικά ΒΙΝΤΕΟ με πολυκατοικίες που γκρεμίζονται σαν χάρτινοι πύργοι

Οι εικόνες από τις ζημιές στην Τουρκία είναι σοκαριστικές. Στη επαρχία Σανλιούρφα κατέρρευσαν κτίρια, με βίντεο που δημοσιεύτηκαν να δείχνουν πολυκατοικίες να καταρρέουν σαν χάρτινοι πύργοι.

In #Sanliurfa the moment a building collapsed recorded by mobile phone hours after 7.8 #earthquake hits Turkey. #deprem pic.twitter.com/YDc8DH9lbn

— JournoTurk (@journoturk) February 6, 2023