Τραγωδία στη Νιγηρία: Επέστρεφαν με σκάφος από γαμήλιο γλέντι και πνίγηκαν – Πάνω από 100 οι νεκροί

Περισσότεροι από 100 άνθρωποι πνίγηκαν στον ποταμό Νίγηρα, όταν το σκάφος στο οποίο επέβαιναν ανετράπη, ενώ επέστρεφαν από γαμήλιο γλέντι.

Το δυστύχημα σημειώθηκε τα ξημερώματα της Δευτέρας στην κοινότητα Εγκμποτί. Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο της αστυνομίας Ατζάγι Οκασάνμι, εκτιμάται πως στο σκάφος είχαν επιβιβαστεί περίπου 100 άνθρωποι.

Ο Ουσμάν Ιμπραχίμ, κάτοικος του χωριού όπου έγινε το γαμήλιο γλέντι, δήλωσε ότι το σκάφος ανετράπη γύρω στις 3 τα ξημερώματα, αλλά το συμβάν έγινε γνωστό πολλές ώρες αργότερα.

Συντετριμμένος δήλωσε ο κυβερνήτης της πολιτείας Κουάρα, Αμπντουλραχμάν Αμπντουλραζάκ, ο οποίος υπογράμμισε ότι συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό αγνοουμένων, παρότι οι ελπίδες για να βρεθούν ζωντανοί εξανεμίζονται όσο περνούν οι ώρες.

A boat has capsized on the Niger river in Nigeria, leaving at least 100 people feared dead ⤵️ pic.twitter.com/7MlSIQp7Ty

— Al Jazeera English (@AJEnglish) June 13, 2023