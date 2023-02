Τζακ Νίκολσον: Η άγνωστη κόρη του αποκαλύπτει – «Δεν με θέλει στη ζωή του»

Ο κόσμος σε ευρύτερο πλαίσιο δε γνωρίζει για την ύπαρξη της Tessa Gourin, της άγνωστης κόρης του Τζακ Νίκολσον, την οποία επιμελώς κρατά μακριά από τη ζωή του ο γνωστός ηθοποιός.

Σπάει τη σιωπή της η «παράνομη» κόρη του Τζακ Νίκολσον. Η Tessa Gourin ήρθε στον κόσμο το 1994 μετά από μία περιπέτεια που είχε η μητέρα της, Janine, με τον Τζακ Νίκολσον.

Ο σταρ του Χόλυγουντ μέχρι σήμερα δεν την έχει αναγνωρίσει δημοσίως και εκείνη έχει πολλά παράπονα από τον ηθοποιό, καθώς αποφεύγει να έχει σχέση μαζί της.

Η Tessa μεγάλωσε στο Upper East Site του Μανχάταν με τη μητέρα και τον αδελφό της. Κάθε φορά που τα ενοίκια ανέβαιναν αναγκάζονταν να αλλάζουν σπίτι. Ο Νίκολσον είχε αναλάβει τα έξοδα για τη μόρφωσή της και έτσι η 28χρονη, που σήμερα ασχολείται με την υποκριτική, είχε την ευκαιρία να πάει σε ακριβά ιδιωτικά σχολεία.

«Ήξερα ότι ήταν ισχυρός και πλούσιος»

«Από πολύ μικρή ηλικία, η μητέρα μου μού είπε να μην πω σε κανέναν ότι αυτός ο διάσημος άνδρας είναι ο πατέρας μου. Ήξερα ότι ήταν ισχυρός και πλούσιος, οπότε κατά κάποιο τρόπο εξίσωσα τη ζωή μου με εκείνη της ορφανής Annie», δήλωσε η ίδια στο The Daily Beast.

Και πρόσθεσε: «Έχοντας μεγαλώσει χωρίς τον πατέρα μου, καθόμουν στο πλάι κι έβλεπα με αγανάκτηση τα παιδιά άλλων διασήμων να παίρνουν ρόλους ή και συνεργάζονται με τεράστια πρακτορεία. Τώρα, αισθάνομαι ακόμη μεγαλύτερη αγανάκτηση βλέποντας τα nepo babies, όπως ονομάζονται, να παραπονιούνται για αυτό αντί να πάρουν την ευκαιρία να το αποδεχτούν και να το στηρίξουν».

Στη συνέχεια, εξέφρασε τις ανησυχίες της , λέγοντας ότι «φοβόμουν πως θα νόμιζαν ότι είμαι ξιπασμένη ή ότι θα πετύχω εξαιτίας του. Αλλά αυτός ο άνθρωπος δεν με θέλει στη ζωή του, οπότε πώς θα μπορούσα να τον εκμεταλλευτώ;».

Για τη μητέρα της η Tessa είπε: «Η μαμά μου ήθελε να έχουμε σχέσεις, αλλά εκείνος δήλωσε πως δεν ενδιαφερόταν. Όταν είσαι παιδί, δεν επιλέγεις πού θα πας, οπότε όταν η μαμά σου σε πηγαίνει σε κάποιον που, στην ουσία, είναι ο πατέρας σου και συμφωνεί να περάσει μαζί σου από μία ώρα ως δύο μέρες, εκεί θα πας. Δεν ξέρω καλά αυτόν τον άνθρωπο, ας μείνουμε εκεί. Έχεις πάει ποτέ σε ραντεβού που νιώθεις ότι ο άλλος δε θέλει και πολύ; Ε, κάπως έτσι πήγαινε κάθε μου συνάντηση με τον Τζακ Νίκολσον».

“From a very young age, my mother told me not to tell anyone that I have this famous dad,” Tessa Gourin tells The Daily Beast. “I knew he was powerful and Daddy Warbucks-level rich, so I kind of equated my life to being like Orphan Annie’s.” https://t.co/REQxGZV4vD

— The Daily Beast (@thedailybeast) February 16, 2023