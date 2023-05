Τζέφρι Χίντον: Ο «νονός» της τεχνητής νοημοσύνης παραιτήθηκε από την Google – Προειδοποιεί για κινδύνους

Όταν είσαι πρωτοπόρος της τεχνολογίας και “νονός” της τεχνητής νοημοσύνης, δεν εμπνέει και πολλή σιγουριά το να μετανιώνεις για το έργο σου, αλλά αυτό δήλωσε ο Τζέφρι Χίντον, δηλώνοντας παραίτηση από την Google.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, ο Τζέφρι Χίντον, ο «νονός» της τεχνητής νοημοσύνης παραιτήθηκε από την Google ώστε να μπορεί να μιλάει ελεύθερα σχετικά με τους κινδύνους που ενέχει η τεχνολογία αυτή. Ο 75χρονος Χίντον ανακοίνωσε την παραίτησή του από την Google σε συνέντευξή του στους New York Times, λέγοντας ότι πλέον έχει μετανιώσει για το έργο του. Ορισμένοι από τους κινδύνους των chatbots της τεχνητής νοημοσύνης είναι «αρκετά τρομακτικοί», δήλωσε στο BBC.

«Αυτή τη στιγμή, δεν είναι πιο έξυπνα από εμάς, απ’ όσο μπορώ να πω. Αλλά νομίζω ότι σύντομα μπορεί να γίνουν», τόνισε.

Ο Χίντον παραδέχθηκε ότι η ηλικία του έπαιξε ρόλο στην απόφασή του να εγκαταλείψει τον τεχνολογικό γίγαντα, λέγοντας στο BBC: «Είμαι 75 ετών, οπότε ήρθε η ώρα να αποσυρθώ».

In the NYT today, Cade Metz implies that I left Google so that I could criticize Google. Actually, I left so that I could talk about the dangers of AI without considering how this impacts Google. Google has acted very responsibly.

— Geoffrey Hinton (@geoffreyhinton) May 1, 2023