Τζο Μπάιντεν: Έφυγε χωρίς να ανταλλάξει χειραψία με τον Λούλα ντα Σίλβα – ΒΙΝΤΕΟ

Ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν έφυγε από τη σκηνή του ΟΗΕ χωρίς να ανταλλάξει χειραψία με τον πρόεδρο της Βραζιλίας Λούλα ντα Σίλβα μετά το πέρας των κοινών δηλώσεων, με τον Βραζιλιάνο πρόεδρο να μην κρύβει τον εκνευρισμό του.

Η διπλωματική τους συνάντηση, δεν ξεκίνησε με τους καλύτερους οιωνούς. Αρχικά, ο Τζο Μπάιντεν σκόνταψε πάνω σε μια βραζιλιάνικη σημαία ύψους δύο μέτρων, ενώ κατά την ομιλία του μίλησε για «το οικονομικό του όραμα για την ανοικοδόμηση της οικονομίας από τη μέση και προς τα πάνω, και όχι από πάνω προς τα κάτω» με τον πρόεδρο Λούλα να παρακολουθεί με απορία.

Τα… παρατράγουδα δεν σταμάτησαν εκεί. Κατά τη διάρκεια της ομιλίας του Λούλα ντα Σίλβα, ο Μπάιντεν φάνηκε να μην μπορεί να ακούσει τη μετάφραση από τα ακουστικά που του είχαν δοθεί, με τον Λούλα να του απευθύνει τον λόγο εμφανώς δυσαρεστημένος:

«Με ακούτε, πρόεδρε Μπάιντεν; Αυτή είναι μια ιστορική στιγμή για τη Βραζιλία και για τις ΗΠΑ. Πρόεδρε Μπάιντεν με ακούτε; Μπορείτε να με ακούσετε; Ναι; Ωραία». Ο Μπάιντεν συνέχισε να παλεύει με τα ακουστικά, ενώ ο Λούλα μιλούσε. Κάποια στιγμή, ο Αμερικανός πρόεδρος έβγαλε τα ακουστικά του και σήκωσε τα φρύδια του παραδομένος.

THIS IS THE STRANGEST THING I HAVE SEEN TODAY: The President of Brazil, Lula, standing next to President Biden says, “Can you hear me, President Biden?”, “President Biden, can you hear me?” WATCH pic.twitter.com/aiwDQ61YKN

— Simon Ateba (@simonateba) September 20, 2023