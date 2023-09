Βολιβία: 12χρονη έπεσε θύμα βιασμού από 11 άνδρες

Ένα φρικιαστικό έγκλημα φαίνεται πως έλαβε χώρα στη Βολιβία, με τους εισαγγελείς να ερευνούν μια καταγγελία για ομαδικό βιασμό ενός 12χρονου κοριτσιού από 11 άνδρες. Τρεις από τους υπόπτους έχουν ήδη συλληφθεί, ενώ η αστυνομία κυνηγάει τους άλλους οκτώ κατηγορούμενους.

Σύμφωνα με το dailymail.co.uk, οι άνδρες φέρεται πως «άρπαξαν» τη νεαρή από μια πολιτιστική εκδήλωση που παρακολουθούσε με την οικογένειά της. Στη συνέχεια, της έδωσαν αλκοόλ και τη βίασαν σε ένα «απομακρυσμένο σημείο». Ο Ρόναλντ Βάργκας, ο εισαγγελέας που έχει αναλάβει την υπόθεση, δεν διευκρινίστηκε πώς κατάφεραν να την απομακρύνουν από την οικογένειά της και πού ακριβώς έγινε ο φερόμενος ομαδικός βιασμός.

Η φρικιαστική επίθεση συνέβη τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας (25/09) στην πόλη Ορούρο, η οποία βρίσκεται περίπου μεταξύ της πρωτεύουσας Λα Παζ και της Σούκρε. Είναι η πέμπτη μεγαλύτερη πόλη της Βολιβίας σε πληθυσμό.

Bolivia horror attack: Girl, 12, is ‘gang-raped by 11 men who kidnapped her at a festival and plied her with alcohol before attacking her in remote spot’ https://t.co/pGPUJWjUjF pic.twitter.com/uVXfjEr5dg

— Daily Mail U.K. (@DailyMailUK) September 27, 2023