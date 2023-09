Βουλγαρία: Καταστροφές από τις καταρρακτώδεις βροχές – Τουλάχιστον 3 νεκροί – ΒΙΝΤΕΟ

Οι κατακλυσμιαίες βροχές που έπληξαν χθες τις ακτές της Μαύρης Θάλασσας της Βουλγαρίας έχουν προκαλέσει τον θάνατο τουλάχιστον τριών ανθρώπων και έχουν πλήξει χιλιάδες τουρίστες, ανακοίνωσαν σήμερα οι αρχές.

Ένας 61χρονος οικοδόμος πνίγηκε, ενώ το πτώμα ενός άνδρα εντοπίσθηκε σήμερα με drone και περισυνελέγη, ανακοίνωσε ο διοικητής της τοπικής αστυνομίας.

Μία γυναίκα παρασύρθηκε στην θάλασσα, αλλά δεν είναι μέχρι στιγμής γνωστό αν περιλαμβάνεται στα δύο άτομα που έχουν καταγραφεί ως αγνοούμενα.

Δύο γυναίκες – η πρόεδρος του τοπικού δικαστηρίου και η κόρη της – αναζητούνται. Το αυτοκίνητό τους παρασύρθηκε από τα νερά ποταμού καθώς διέσχιζε γέφυρα που κατέρρευσε.

Οι μετεωρολογικές συνθήκες επιδεινώθηκαν αιφνιδίως χθες, προκαλώντας πανικό σε χιλιάδες τουρίστες που περνούσαν ένα παρατεταμένο σαββατοκύριακο στις ακτές της Μαύρης Θάλασσας.

Η πόλη του Τσάρεβο, η οποία επλήγη σφοδρά από την κακοκαιρία, κήρυξε ημέρα πένθους.

