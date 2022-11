Βραζιλία: Οξυμένη παραμένει η ένταση στη χώρα μετά την ήττα του Μπολσονάρου

Οξυμένη παραμένει και σήμερα η ένταση στη Βραζιλία, παρά το γεγονός ότι ο απερχόμενος πρόεδρος Ζαΐχ Μπολσονάρου κάλεσε τους υποστηρικτές του να άρουν τους τελευταίους αποκλεισμούς δρόμων, χαρακτηρίζοντας ωστόσο «νόμιμες» τις διαδηλώσεις μετά την ήττα του από τον Λούλα.

«Σας απευθύνω έκκληση: ανοίξτε τους δρόμους. Αυτό μου φαίνεται ότι αποτελεί μέρος νόμιμων διαδηλώσεων», επεσήμανε ο Μπολσονάρου σε βίντεο που ανήρτησε χθες Τετάρτη σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης αναφερόμενος στα οδοφράγματα που έχουν στηθεί σε δρόμους σε περισσότερες από τις μισές πολιτείες της Βραζιλίας, αν και μειώνονται σε αριθμό.

«Άλλες διαδηλώσεις που πραγματοποιούνται σε όλη τη Βραζιλία, σε άλλα σημεία, αποτελούν μέρος του δημοκρατικού παιχνιδιού, είναι καλοδεχούμενες», πρόσθεσε ο ακροδεξιός απερχόμενος πρόεδρος.

Αυτοκίνητο πέρασε πάνω από εφτά άτομα

Κατά τη χθεσινή ημέρα κινητοποιήσεων σημειώθηκε ένα βίαιο περιστατικό: σε οδόφραγμα κοντά στη Μιρασόλ, στην πολιτεία του Σάο Πάουλο, ένας οδηγός αυτοκινήτου έπεσε πάνω σε διαδηλωτές, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν τουλάχιστον επτά άνθρωποι, μετέδωσε το CNN.

Ο Μπολσονάρου, πρώην λοχαγός του στρατού και νοσταλγός της στρατιωτικής δικτατορίας (1964-1985), ηττήθηκε στον δεύτερο γύρο των προεδρικών εκλογών την Κυριακή από τον πρώην πρόεδρο Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα.

Την Τρίτη έσπασε τη σιωπή του και δήλωσε ότι «σέβεται» το Σύνταγμα, δίνοντας το πράσινο φως για να ξεκινήσει η μεταβίβαση της εξουσίας.

Ωστόσο έστειλε ένα μήνυμα το οποίο θεωρήθηκε ως ενθάρρυνση προς τους υποστηρικτές του: «Οι ειρηνικές διαδηλώσεις θα είναι πάντα καλοδεχούμενες, αλλά δεν μπορούμε να χρησιμοποιούμε τις μεθόδους της αριστεράς (…) που εμποδίζουν την ελεύθερη κυκλοφορία».

Σύμφωνα με τον Μπολσονάρου, οι διαδηλώσεις είναι «καρπός της αγανάκτησης και μιας αίσθησης αδικίας για τον τρόπο που διεξήχθη η εκλογική διαδικασία». Τη φράση αυτή επανέλαβε χθες Τετάρτη ο γιος του, ο βουλευτής Εντουάρντο Μπολσονάρου, σε ανάρτησή του στο Instagram.

«Ομοσπονδιακή παρέμβαση»

Στο Σάο Πάουλο χιλιάδες υποστηρικτές του Μπολσονάρου διαδήλωσαν χθες το πρωί έξω από τη στρατιωτική διοίκηση της Νοτιοανατολικής Βραζιλίας, απαιτώντας να επέμβει ο στρατός «αμέσως», ανέφερε ένας δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου. Μια παρόμοια διαδήλωση έγινε και έξω από το γενικό επιτελείο Στρατού στην Μπραζίλια. Στο Ρίο ντε Τζανέιρο οι συγκεντρωμένοι ζητούσαν την επέμβαση του στρατού φωνάζοντας το σύνθημα: «Λούλα, κλέφτη, η θέση σου είναι στη φυλακή».

«Ζητάμε την ομοσπονδιακή επέμβαση (σ.σ. του στρατού) επειδή απαιτούμε ελευθερία», είπε μια 70χρονη διαδηλώτρια, η Άντζελα Κόσακ. «Δεν μπορούμε να δεχτούμε ότι θα μας κυβερνά ένας κλέφτης», πρόσθεσε, αναφερόμενη στις καταδίκες του Λούλα για διαφθορά, τις οποίες τελικά το Ανώτατο Δικαστήριο ακύρωσε ή θεώρησε ότι τα αδικήματα έχουν παραγραφεί.

The police raise the blockades of supporters of Bolsonaro with water cannons and tear gas.

Protesters demonstrated in several cities across the country today to demand a military coup following Lula’s victory 🚨 🚨 🚨

