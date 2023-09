Βρετανία: Αστυνομικοί καταθέτουν τα όπλα τους μετά από δίωξη εναντίον συναδέλφου τους

Ο στρατός της Βρετανίας ανακοίνωσε χθες Κυριακή ότι είναι έτοιμος να συνδράμει, αν χρειαστεί, την αστυνομία του Λονδίνου, πολλά μέλη της οποίας αρνούνται να χρησιμοποιήσουν τα όπλα τους, αφού απαγγέλθηκαν κατηγορίες για φόνο εναντίον συναδέλφου τους.

Η ιδιαίτερα ασυνήθιστη αυτή κίνηση ξεκίνησε μερικές ημέρες αφού παρουσιάστηκε ενώπιον της δικαιοσύνης ένας αστυνομικός ο οποίος διώκεται για τον φόνο του Κρις Κάμπα, ενός 24χρονου μαύρου νεαρού, ο οποίος σκοτώθηκε με μια σφαίρα στο κεφάλι στη διάρκεια επέμβασης της αστυνομίας.

Η Βρετανίδα υπουργός Εσωτερικών Σουέλα Μπράβερμαν εξέφρασε την «πλήρη στήριξή» της στους αστυνομικούς που φέρουν όπλα και οι οποίοι «διακινδυνεύουν τη ζωή τους για να εγγυηθούν την ασφάλειά μας».

Οι αστυνομικοί αυτοί «πρέπει να λαμβάνουν αποφάσεις σε κλάσματα του δευτερολέπτου υπό εξαιρετική πίεση» και «δεν θα πρέπει να φοβούνται ότι θα βρεθούν στο εδώλιο του κατηγορουμένου επειδή έκαναν το καθήκον τους», πρόσθεσε.

Η Σκότλαντ Γιάρντ έχει επισημάνει ότι θα ζητήσει την υποστήριξη του στρατού στον τομέα της αντιτρομοκρατίας, στην περίπτωση που δεν αρκούν οι αστυνομικοί που διαθέτει, σύμφωνα με το Γαλλικό Πρακτορείο και το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων.

«Πρόκειται για μια έκτακτη υποστήριξη, την οποία δεν θα χρησιμοποιήσουμε παρά σε ιδιαίτερες συνθήκες και εκεί όπου δεν θα είναι διαθέσιμη η προσήκουσα απάντηση για τη διατήρηση της τάξης», δήλωσε εκπρόσωπος της Σκότλαντ Γιάρντ.

Το υπουργείο Άμυνας της Βρετανίας επεσήμανε από την πλευρά του ότι έχει δεχθεί να προσφέρει την υποστήριξή του «σε περίπτωση ανάγκης».

Ένας αστυνομικός, η ταυτότητα του οποίου δεν έχει αποκαλυφθεί, κατηγορείται για τον φόνο του Κρις Κάμπα και παρουσιάστηκε την Πέμπτη ενώπιον της δικαιοσύνης.

British prosecutors announced a murder charge for a police officer accused of fatally shooting a Black man in London during a botched arrest operation, a rare move in a case that has prompted calls for greater police accountability. https://t.co/lc1BOA9XRm

— New York Times World (@nytimesworld) September 20, 2023