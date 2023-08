Βρετανία: Το τεχνικό πρόβλημα προκλήθηκε από λανθασμένα δεδομένα μιας πτήσης

Το πρόβλημα στον έλεγχο εναέριας κυκλοφορίας στη Βρετανία και το συνεπακόλουθο blackout προκλήθηκε από λανθασμένα δεδομένα πτήσης που έλαβε η Εθνική Υπηρεσία Εναέριας Κυκλοφορίας NATS, αναστέλλοντας την αυτόματη επεξεργασία για λόγους ασφαλείας, παραδέχεται ο διευθύνων σύμβουλος της Υπηρεσίας.

Η βλάβη της εναέριας κυκλοφορίας οδήγησε χιλιάδες Βρετανούς στον εγκλωβισμό, με μικρά παιδιά να αναγκάζονται να κοιμούνται στα δάπεδα των αεροδρομίων με μόνη τροφή τις σοκολάτες. Δεκάδες ακόμη πτήσεις καθηλώθηκαν χθες, πέραν των περισσότερων από 1.200 ακυρώσεων προχθές, μετά την αναστολή του ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας (ATC) από τη NΑΤS.

‘I want to apologise unreservedly for the disruption that yesterday’s events caused’

Martin Rolfe, the Chief Executive of the National Air Traffic Services apologises after an air traffic issue which led to hundreds of flights being cancelledhttps://t.co/Ui4B53hfXQ pic.twitter.com/BuinwzZTYE

— Sky News (@SkyNews) August 29, 2023