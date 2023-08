Βρετανικό Μουσείο: Τα ανεπαρκή μέτρα ασφαλείας ίσχυαν μόνο για το κοινό – ΒΙΝΤΕΟ

Κάτω από τις εμβληματικές αίθουσες του Βρετανικού Μουσείου κρύβονται θησαυροί που λίγοι έχουν την τύχη να συναντήσουν και σύμφωνα με δημοσίευμα των Times τα μέτρα ασφαλείας είναι τουλάχιστον ανεπαρκή ενώ ξετυλίγεται ο μαραθώνιος της αποκάλυψης του σκανδάλου.

Οι υπόγειες αίθουσες που έκλεισαν αθόρυβα για το κοινό πριν από σχεδόν δύο δεκαετίες φιλοξενούν αρχαία ελληνικά και ρωμαϊκά αγάλματα και άλλες αρχαιότητες.

Μέσα στους τοίχους αυτών των υπόγειων δωματίων βρίσκονται επίσης αντικείμενα από τη συλλογή Townley, η οποία πιστεύεται ότι έγινε στόχος ενός φερόμενου κλέφτη που λεηλατούσε πολύτιμα κοσμήματα και πολύτιμους λίθους για περισσότερα από 20 χρόνια και έφτασε να τα πουλάει στο e-bay, ένα σκάνδαλο που έχει πλήξει το κύρος του Βρετανικού Μουσείου τις τελευταίες μέρες.

Το Βρετανικό Μουσείο ανακοίνωσε την περασμένη εβδομάδα ότι ένας υπάλληλος απολύθηκε έπειτα από «ενδελεχή έρευνα» και ότι θα κινηθεί νομικά εναντίον του. Η αστυνομία διεξάγει επίσης έρευνα και έχει ανακρίνει έναν άνδρα, αν και δεν έχουν γίνει συλλήψεις, μέχρι τώρα.

Σύμφωνα με τους Τimes όμως οι επιμελητές και οι φροντιστές της συλλογής αυτής αποτελούν μέρος μιας προνομιούχου ομάδας ατόμων για τους οποίους έχει εγκριθεί η πρόσβαση στις ιδιωτικές αίθουσες, οι οποίες βρίσκονται κάτω από το σημείο όπου εκτίθενται δημόσια τα γλυπτά του Παρθενώνα, καθώς και σε άλλες τεράστιες αποθήκες σε όλη την έκταση του Βρετανικού Μουσείου.

Έχουν μάλιστα την άδεια να περιφέρονται στους χώρους αυτούς χωρίς συνοδεία, χρησιμοποιώντας ηλεκτρονικές άδειες ή απλά κλειδιά για να αποκτήσουν πρόσβαση, δήλωσε πηγή στο βρετανικό μέσο. Το έμπιστο προσωπικό δεν ελέγχεται κατά την έξοδο, ενώ οι αξιωματικοί ασφαλείας λέγεται ότι επικεντρώνονται κυρίως στη φύλαξη των συλλογών από το κοινό και όχι από τους υπαλλήλους, επισημαίνεται.

«Στην ουσία, αν έχετε αυτή την άδεια και δεν υπάρχει κανείς άλλος τριγύρω … πολλά εξαρτώνται από την εμπιστοσύνη», δήλωσε η πηγή, προσθέτοντας: «Το ίδιο ισχύει και για άλλα μεγάλα μουσεία».

